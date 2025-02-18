美俄會談登場前夕 俄釋放攜大麻果醬入境美公民

路透社引述「紐約時報」報導，在俄羅斯和美國官員於沙烏地阿拉伯舉行會談前，俄羅斯政府今天釋放一名因持有少量大麻而遭羈押的美國公民。

現年28歲的拜爾茲（Kalob Wayne Byers）2月7日在莫斯科伏努科夫機場（Vnukovo Airport）接受安檢時遭羈押，因為海關官員在他的行李中發現含有大麻的果醬。

根據報導，拜爾茲當時與他的俄羅斯未婚妻一起從伊斯坦堡（Istanbul）搭機抵達莫斯科，他的未婚妻也遭當局羈押。

根據報導，克里姆林宮發言人表示，明天於沙烏地阿拉伯舉行的會談目的在於修復莫斯科和華府之間的關係，「因此可以在這種背景下看待某些事件」。

俄羅斯獨立新聞網站梅杜扎（Meduza）今天引述拜爾茲雙親在臉書（Facebook）發布的貼文說，拜爾茲已經獲釋，目前正在美國駐莫斯科大使館等待回國的航班。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前還不清楚拜爾茲的未婚妻是否獲釋。俄羅斯媒體說，她因相同指控而遭到審前羈押。

不到一週前，在俄羅斯服刑近3年的美國教師佛蓋爾（Marc Fogel）也重獲自由，從莫斯科搭機返國。

佛蓋爾2021年8月在莫斯科機場被控將大麻帶入俄羅斯而被捕。家人與律師表示，佛蓋爾攜帶醫用大麻以治療「嚴重的脊椎疼痛」。佛蓋爾在2022年6月開始服刑，刑期為14年。

針對佛蓋爾獲釋，白宮國安顧問瓦爾茲（MikeWaltz）上週說，這不僅是俄羅斯的一個善意表示，也是朝向結束俄烏戰爭邁出正確一步。

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