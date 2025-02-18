快訊

罷免潮、氣爆案亂黨主席之路 盧秀燕轉沉默朱立倫續固樁

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

越南烏克蘭外長通話 越允為各方談判提供地點

中央社／ 河內18日專電
烏克蘭外長西比哈。路透
烏克蘭外長西比哈。路透

越南副總理兼外長裴青山17日與烏克蘭外長西比哈通話時表示，越南在俄烏衝突中一貫維持平衡、客觀的立場，並願意為各方見面、談判和參與烏克蘭在衝突後的重建提供地點。

越南勞動報（Lao Dong）報導，應烏克蘭方面的提議，裴青山（Bui Thanh Son）17日下午和西比哈（Andrii Sybiha）通話。

裴青山表示，越南支持國際社會努力穿梭調停，在有關各方的參與下，為這場衝突找到長久和平的解決方法。

他還說，越南願意為各方見面、談判和參與烏克蘭在衝突後的重建提供地點。

裴青山與西比哈一致同意，繼續保持各層級代表團的接觸與交流，並及早進行副外長級的政治磋商。

裴青山重申，越南身為烏克蘭與俄羅斯的朋友，在俄烏衝突中一貫維持平衡、客觀的立場，強調所有的爭端需要以和平的方式並符合國際法原則與聯合國憲章下解決。

西比哈強調，烏克蘭看重與越南的合作和友誼，歡迎越南在俄烏衝突議題上採取的立場。

越南近日來多次對外明示、暗示願為俄烏戰爭的調停與和談提供地點，高度展現欲扮演「國際調人」角色的意願。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）1月下旬在瑞士與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見面時表示，越南願意提供地點並盡最大努力規劃活動，為全球衝突找出和平解決方案。

俄羅斯與美國官員2月18日將在沙烏地阿拉伯會晤，討論雙邊關係的「恢復」，並且為俄烏衝突「可能」實現停火以及為美國總統川普（Donald Trump）和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行峰會等預先準備。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 越南

延伸閱讀

澤倫斯基稱美國想取悅普亭 警告歐洲軍力處弱勢

美特使：不會對烏克蘭強加任何和平協議

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

俄占區礦藏不會給俄中 澤倫斯基盼美保證

相關新聞

美中東特使負責對俄談判！零外交經驗卻已見過普亭 烏特使反被排擠

美國與俄羅斯代表18日將在沙烏地阿拉伯共商俄烏戰爭停火，美方人員中的關鍵人物是美國總統川普的中東問題特使威科夫（Stev...

英國表態「準備好且願派兵協防烏克蘭」：歐洲集體抵禦侵略的主動下一步？

美國總統川普對烏俄戰爭的立場與表態，使烏克蘭前景增添不確定性、也引起歐洲擔憂，而英國首相施凱爾（Keir Starmer）此時正面表態：「準備好且願意」派遣英國軍隊前往烏克蘭協防。施凱爾即將出席2月17日的歐洲領導人緊急峰會，該會議由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）召開，召開原因出自對美國近期將歐洲（甚至包括烏克蘭）排除在美俄談判之外的焦慮，而英國的表態，除顯示即使脫歐，但英國如今逐漸回到歐洲集體行動，也顯露了歐洲在防務上更多的主動性。

越南烏克蘭外長通話 越允為各方談判提供地點

越南副總理兼外長裴青山17日與烏克蘭外長西比哈通話時表示，越南在俄烏衝突中一貫維持平衡、客觀的立場，並願意為各方見面、談...

嚇阻俄唯一方法…英相施凱爾：歐部隊在烏克蘭部署需有美當後盾

英國首相施凱爾今天說，歐洲部隊在烏克蘭協助穩定局勢需有美國當後盾，這是嚇阻俄羅斯的唯一有效方法；他下週將赴美與美國總統川...

馬克宏：為實現烏克蘭和平 安全保障須強大可靠

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話...

澤倫斯基稱美國想取悅普亭 警告歐洲軍力處弱勢

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天播出的訪問中表示，美國試圖在烏克蘭議題的談判中「取悅」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。