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美中東特使負責對俄談判！零外交經驗卻已見過普亭 烏特使反被排擠

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國與俄羅斯代表18日將在沙烏地阿拉伯共商俄烏戰爭停火，美方人員中的關鍵人物是美國總統川普的中東問題特使威科夫。法新社
美國與俄羅斯代表18日將在沙烏地阿拉伯共商俄烏戰爭停火，美方人員中的關鍵人物是美國總統川普的中東問題特使威科夫。法新社

美國俄羅斯代表18日將在沙烏地阿拉伯共商俄烏戰爭停火，美方人員中的關鍵人物是美國總統川普的中東問題特使威科夫（Steve Witkoff），但卻不見烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg），而威科夫到底有何來頭？凱洛格又為何被排除在外？

BBC等報導，現年67歲的地產大亨威科夫是川普的密友和高爾夫球友，從無外交經驗，卻擔當了以哈和俄烏兩場戰事的主要調停者。

川普上月宣示就職後任命長期好友威科夫擔任中東特使。華盛頓郵報報導，威科夫在被正式任命前，就參與上月中達成的以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯停火協議。當時拜登政府的特使麥格克（Brett McGurk）還盛讚和威科夫合作愉快。

除了負責在中東地區調停，川普上周透露，威科夫前往俄羅斯莫斯科和俄國總統普亭會面，兩人談了「相當長的時間，大概3小時」，促成美俄雙方在沙烏地阿拉伯會談，協商如何結束俄烏戰爭，也協助美國教師福格爾（Marc Fogel）的獲釋。

根據報導，威科夫是紐約長島人。他和川普一樣，都是靠著紐約和佛州地產開發起家。兩人是同業競爭者也是長年好友、高爾夫球球友。去年川普在佛州打高球且險遭第二次暗殺時，威科夫當時就在他身邊。

川普的另一名球友、共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）曾受訪表示，威科夫在與川普一次午餐時主動表示想成為中東特使，「我很驚訝，因為我從不知道他對中東有興趣。」

金融時報曾引述知情者說法報導，威科夫作為中東特使的職責還包括與伊朗的外交，因此他也將負責與德黑蘭進行核武談判。

白宮官員在被問及威科夫的中東特使任命案時說：「總統（川普）認為史帝夫（威科夫）是世界上最佳的談判者之一。」另有友人形容，威科夫的談判策略就是運用個人魅力，同時也善於向對手施壓。

據報導，威科夫的協商能力在川普2024大選競選期間有所展現，他協助化解川普和初選對手、佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）之間的緊張對峙。

此外，威科夫據傳也幫忙安撫了喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）和川普之間的恩怨。川普因不滿坎普認證2020大選由拜登贏得喬州選舉人票。

川普曾表示，美方談判代表包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國安顧問沃茲（Mike Waltz）和中東特使威科夫。

烏克蘭特使凱洛格為何被排除在談判代表團之外？紐約時報日前報導，凱洛格對俄羅斯採取更激進立場，最近建議川普加強制裁俄國，逼俄國走向和談。

被問到為何凱洛格不是美俄會談美方代表團成員時，白宮發言人李維特僅表示，凱洛格仍是白宮團隊重要成員，且是美俄會談的重要組成。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 美國

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