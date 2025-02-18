澤倫斯基稱美國想取悅普亭 警告歐洲軍力處弱勢

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天播出的訪問中表示，美國試圖在烏克蘭議題的談判中「取悅」莫斯科。他也警告，歐洲在軍事方面處於弱勢。

法新社報導，對於美國官員向俄羅斯所說的安撫性言論，澤倫斯基說：「美國目前所言極有利於（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）…因為他們想取悅他。」

澤倫斯基本月15日在慕尼黑接受訪問，根據德國第一電視台（ARD）提供的翻譯，他說：「他們希望盡快會面並快速取得勝利。但他們想要的所謂『只是停火』，並非勝利。」

當被問及是否願為達成協議而放棄總統職位時，澤倫斯基說：「為求和平，我願意做任何事。」

他說：「如果明天烏克蘭被接納加入歐盟和北大西洋公約組織（NATO），如果俄羅斯撤軍，我們得到安全保障，就不再需要我了。」

美國總統川普上週宣布，他與普亭就迅速結束俄烏戰爭的程序直接對話，震驚美國的盟友。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）似乎也排除烏克蘭加入北約或收復2014年以來所失領土的可能性。

澤倫斯基談到未來任何協議的輪廓時表示，「我們不會為博取讚揚而簽署任何協議」，並強調「我們國家子孫後代的命運」岌岌可危。

他拒絕割讓俄羅斯占領的烏克蘭土地，堅稱「我們將全部收回」。

澤倫斯基警告，如果歐洲不能依賴美國的安全保護傘，將處於弱勢。

他說，儘管近年歐洲「戰備程度有所提高」，但「從兵力、作戰部隊數量、艦隊、空軍、無人機等方面來看…老實說我認為歐洲如今很虛弱」。

澤倫斯基表示，烏克蘭過去3年變得更加堅韌，「普亭無法以他想要的方式占領我們」。

即便如此，澤倫斯基提醒，「沒有美國支持，烏克蘭肯定不會贏得勝利」。

赫格塞斯上週在布魯塞爾一場會議上，斷然拒絕美國派兵至烏克蘭的可能性。