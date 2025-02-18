美俄談判是魔鬼交易？韓智庫研究員：普亭戰後恐不撤北韓兵

美國與俄羅斯18日即將在沙烏地阿拉伯舉行會談，討論結束烏克蘭戰爭及恢復美俄關係。南韓國防研究院（KIDA）朝鮮半島安全研究室研究員杜鎮浩（두진호，音譯）分析，北韓軍隊可能會被俄羅斯總統普亭當作談判籌碼，而且即使俄烏停戰，俄羅斯可能也不會立即撤回北韓士兵。

兩名KIDA研究員16日接受南韓媒體NEWS1電話採訪表示：「普亭將北韓軍隊作為談判籌碼的時機已經接近。」兩人描述北韓士兵在戰爭中喪命，年輕人被當作砲灰。他們認為，對於北韓來說，透過大規模派兵以及長期化派兵來獲得回報的立場，現在的情況令人遺憾。

他們分析道：「俄羅斯不會立即撤回派遣的北韓軍隊，而是可能考慮透過身分洗白，將勞動力投入重建工作等方案」，並且作為補償，「北韓可以在政治、軍事和經濟方面獲得實際利益。」

兩人還表示：「從談判一開始，烏克蘭、歐盟和北約就被排除在外」，並指出：「在美國總統川普的體制下，為了最大化美國的利益，甚至可能會『與魔鬼交易』。」

他們解釋道：「川普現在和俄羅斯站在同一陣線，是希望在對中國的封鎖中，減少中俄結盟的力量」，並指出：「他（川普）目前正在提出相當程度的綏靖措施，希望使其從『灰色模糊地帶』轉向中立立場。」