盧比奧：歐洲和烏克蘭將加入「真正的和談」

（德國之聲中文網）美國國務卿盧比奧已抵達沙特首都利雅得，准備與俄羅斯外長舉行有關俄烏戰爭的會談。特朗普的國家安全顧問沃爾茨和白宮中東特使維特科夫也將參加會談。

盧比奧在前往沙特前接受哥倫比亞廣播公司采訪時表示，歐洲和烏克蘭都將參與任何與俄羅斯的“真正的談判”。

特朗普與俄羅斯總統普京通話，並公布雙方代表在沙特會談的計劃後，歐洲國家和烏克蘭擔心美國和俄羅斯可能會單獨進行和平談判。

盧比奧說：“如果是真正的談判，……烏克蘭就必須參與其中，因為他們是被入侵的國家，歐洲人也必須參與其中，因為他們對普京和俄羅斯也實施了制裁，他們為這項努力做出了貢獻。”

特朗普或“很快”與普京會面

克裡姆林宮發言人佩斯科夫周一（2月17日）表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫和總統外交政策顧問烏沙科夫將於周二在沙特參加會談。雙方希望為結束烏克蘭戰爭的談判奠定基礎。

佩斯科夫表示，還將安排普京與美國總統特朗普會面，討論“俄美關系的方方面面”。特朗普此前曾表示，可能“很快”與普京會面。

拉夫羅夫在赴沙特前面對媒體時，對歐洲參與和平談判表示不以為然，並稱俄羅斯不會歸還其佔領的烏克蘭領土。他說莫斯科根本沒有這樣的想法，“你們想要什麼樣的領土讓步？是讓我們放棄俄語區的居民還是放棄稀土？”

歐洲領導人巴黎峰會磋商對策

與此同時，歐洲多國首腦周一在巴黎舉行特別峰會。據法國總統府發布的消息稱，德國、英國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭和丹麥領導人將齊聚巴黎，討論“烏克蘭局勢”和“歐洲安全”。

歐洲理事會主席科斯塔和歐美委員會主席馮德萊恩也將與會。

馬克龍總統辦公室的一名助理表示：“由於烏克蘭形勢的加速發展，以及美國領導人的言論，歐洲人需要為我們的集體安全做出更多、更好、更一致的努力。”

特朗普政府近日針對烏克蘭、俄羅斯和歐洲防務的言論令歐洲官員感到震驚。他們最擔心的是，美國不再願意向歐洲國家提供軍事保護，以及特朗普將試圖與普京達成一項破壞烏克蘭和歐洲大陸整體安全的和平協議。

歐洲維和部隊？

英國首相斯塔默周日表示，英國願意在俄烏停火後派出維和部隊，以保障英國和歐洲的安全。瑞典外長斯特內加德也對媒體表示，“不排除”向烏克蘭派遣維和部隊。

德國反對黨基民盟外交政策發言人哈爾特（Jürgen Hardt）周一在接受BBC采訪時也表示，一旦達成停火協議，德國可以向烏克蘭派遣維和部隊。根據近期民調，基民盟/基社盟在本周日舉行的德國聯邦議院大選中可能成為第一大黨，進而執政。

不過稍後，德國本屆政府的發言人霍夫曼在柏林的一場記者會上表示，現在討論維和部隊為時過早。“我們必須拭目以待，看是否能在烏克蘭實現和平以及如何實現和平，”她補充說，美國和俄羅斯有直接的接觸“不是一件壞事”。

德國總理肖爾茨也表示，目前離討論維和任務還很遙遠。他還說，“一個中心議題是，烏克蘭必須有一支強大的軍隊，和平時期也是如此。”

（綜合報道）

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