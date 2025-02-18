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歐緊急峰會 英、瑞典表態…願派兵赴烏

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

歐洲八國、歐盟及北約領袖十七日齊聚巴黎艾里賽宮舉行緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全。英國首相施凱爾十六日表態願在必要時派兵前往烏克蘭，瑞典也不排除派兵加入俄烏戰後的維和部隊。

前述峰會自十七日下午四時（台灣時間當晚十一時）開始，法國總統馬克宏、施凱爾、德國總理蕭茲、義大利總理梅洛尼、波蘭總理圖斯克、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟理事會主席柯斯塔受邀出席，西班牙、荷蘭和丹麥的總理也與會。

法新社十七日報導，該峰會旨在因應美國對俄烏戰爭的政策驟變，即川普政府繞過烏歐兩方，直接和俄國總統普亭談判。法國外長巴霍說歐洲正吹起團結之風，不會缺席俄烏和談。但幾位法國官員向美聯社坦言這次峰會除了展現歐洲領袖團結，預計不會產生強有力的決定。

一位法國總統府官員在會前說，由於烏戰議題加速，「歐洲人需就我們的集體安全，付出更多、更好、更一致的努力」。

施凱爾在英媒每日電訊報十六日刊登的投書說，準備好必要時派兵到烏克蘭協助確保安全。他深切感受到此舉可能置英軍於險境的責任，但這類舉措也將有助歐陸和英國安全。

施凱爾並說將在幾天內和川普會面，英國可在確保歐美密切合作上發揮作用，「美國的安全保證對持久和平很重要，唯有美國能嚇阻普亭又一次進攻」。

瑞典廣播電台十七日報導，瑞典外長斯典尼嘉德也提到俄烏戰後必須確保和平得以維繫；當前首先要確保談判結果是公平，最重要的是讓俄國不會在撤軍幾年後，就重振旗鼓攻擊烏克蘭或其他歐洲國家。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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