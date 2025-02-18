魯比歐飛抵沙國 美俄18日談判

美國國務卿魯比歐十六日在哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「面對全國」說，未來幾天及幾周將確定俄羅斯總統普亭對俄烏和平的認真度。魯比歐十七日已從以色列飛抵沙烏地阿拉伯，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述幾位消息人士報導，美俄就俄烏戰爭的會談準備今天（十八日）在沙國首都利雅德展開。

魯比歐透過連線在前述節目表示，川普上周與普亭通話時，普亭表達對和平的興趣，川普則表達希望見到俄烏戰爭能以某種持久，以及烏克蘭主權受保護的方式結束；此刻顯然必須採取進一步行動，因此今後幾天和幾周將確定那（指普亭在通話時對和平興趣的說法）是否被認真看待，畢竟一通電話無法締造和平。

魯比歐也強調，俄烏和平進程不是一次會議的事。就川普的俄烏問題特使凱洛格日前在德國慕尼黑安全會議，不保證歐洲會上俄烏和談的談判桌，魯比歐則指稱，任何有意義的談判皆會納入烏克蘭及其他歐洲國家，只要進展至實質、真正的談判，就須納入烏克蘭和歐洲國家，「因為是烏克蘭人遭侵略，是歐洲人對普亭與俄國實施制裁；只是還沒進展到那一步」。

魯比歐並聲稱，訪問以沙兩國的行程是在川普上周和俄烏領袖通話前就敲定。他還不確定俄方在前述沙國會談的代表，「都還沒敲定」，但希望能開啟包括烏克蘭與結束俄烏戰爭在內的廣泛對話。白宮國安顧問沃茲及川普的中東問題特使威科夫則於十六日晚間啟程赴沙。

俄媒「工商日報」也引述消息人士報導稱，克里姆林宮尚未確認俄國代表團名單；不過克宮發言人佩斯科夫證實俄國外長拉夫羅夫及普亭高級助理鄂夏柯夫十七日將飛往利雅德，翌日並可望和美國官員會面，還說美俄代表主要將致力恢復各個方面的俄美關係。

烏克蘭總統澤倫斯基十七日在阿聯表明，烏方不會參與十八日在沙國召開的會談。凱洛格則討論一套於本周並行的雙軌談判，即一軌在利雅德（美俄）、另一軌在基輔（美烏）。但美聯社十六日報導，烏克蘭兼任經濟發展和貿易部長的第一副總理思維里登科已率一支烏國代表團抵沙，尚不清楚這是否代表澤倫斯基可能也將訪沙。