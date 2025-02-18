俄烏戰和談 川普：可能很快見普亭

美國總統川普十六日說，他相信很快就能會晤俄羅斯總統普亭，也認為普亭確實想結束俄烏戰爭。但烏克蘭總統澤倫斯基在同日播出的美媒專訪片段說，川普未邀他參與美俄峰會，基輔絕不會接受美俄在烏方缺席下達成的和平協議。

川普和普亭上周通話，還敲定兩人將在沙烏地阿拉伯見面。川普十六日搭乘空軍一號後受訪說，他和普亭會談的時日未定，但他的團隊持續致力與俄國官員做長時間對話，這包括他的俄烏問題特使凱洛格最近和普亭會談約三小時。川普並認為普亭及澤倫斯基皆希望盡快結束烏戰。

被問到是否認為普亭想奪取烏克蘭全境，川普則說這是他對普亭提出的問題；若普亭不停手，「那會對我造成大問題」。對澤倫斯基同日聲稱，要是川普減少對北約（ＮＡＴＯ）的支持，俄國將向遭削弱的北約開戰，川普直言他對此毫不擔心。

俄國外交部長拉夫羅夫十七日說，普亭和川普上周通話時，都同意須捨棄過去「絕不正常」的俄美關係，並就雙方重啟對話的必要達成共識。

對美俄籌備峰會，澤倫斯基在十四日錄製的美國國家廣播公司（ＮＢＣ）「會晤新聞界」專訪說，若無烏方參與，美俄只能空談，他和烏克蘭人不會接受美俄對烏方做的決定，唯有基輔參與才能有真正的和平計畫。

澤倫斯基說，普亭有點怕川普，川普是可能逼普亭和談的強者。但澤倫斯基確信普亭無意永久停戰，還稱自己十二日與川普通話時，已勸川普不要聽信普亭關於停火的說法；普亭是「騙子」，只想藉由談判暫停戰事，意在進行訓練軍隊等準備，未來將再嘗試侵烏。

澤倫斯基還稱，據烏方已和夥伴分享的情資，俄國可能準備今夏開始在白俄羅斯訓練十五萬名兵力，此舉類似二○二二年二月俄國侵烏前的練兵，北約會員國波蘭與立陶宛都面臨風險。

對川普向基輔提議「稀土換美援」，澤倫斯基說，美烏礦藏協議應納入提供烏克蘭安全保證的條款，「光有經濟條約不行，一切要公平」。他也質疑，目前烏克蘭俄占區內的礦藏，是否將拱手讓給俄國及其夥伴伊朗、北韓和中國大陸，「這些（俄占區的）稀土現值數十億、數千億美元。是要給他（普亭）嗎？」

澤倫斯基說，烏方獲得何種安全保證將由川普決定，但不認同川普暗示烏克蘭加入北約「不切實際」。澤倫斯基曾拒絕割讓任何俄占區，呼籲北約駐軍烏克蘭。

另，澤倫斯基十六日訪問阿拉伯聯合大公國，聚焦讓更多被囚禁國人返家，以及投資、經濟夥伴關係和一項大型人道計畫。此行議程暫不明朗，但阿聯是俄烏重要調停國，協助俄烏換囚等作業。俄國資金也持續流入杜拜火熱的房市，俄國與阿聯間的每日航班，也是逃兵的俄國役男和菁英出境要道。