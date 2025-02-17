瑞典稱不排除派維和部隊赴烏克蘭 呼應英國派軍一說

瑞典外交部長斯典尼嘉德今天表示，若有必要，不排除派遣維和部隊前往烏克蘭。這個說法呼應英國首相施凱爾（Keir Starmer）之前表示準備好派軍前往烏克蘭一說。

法新社報導，斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）告訴瑞典廣播電台（SverigesRadio）：「我們須先透過談判尋求一個公平且長久的和平。這個和平須符合國際法且尊重烏克蘭，最重要的是確保俄羅斯不會只是撤軍整頓兵力，然後在短短數年內再次攻擊烏克蘭或其他國家。」

斯典尼嘉德強調：「我們一旦擁有這樣的和平，就需要努力維護。為此，本國政府不排除任何可能性。」

美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，他計劃「很快」與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）見面，針對結束烏克蘭戰爭一事進行商討。歐洲國家領袖今天將在法國巴黎舉行會議，討論川普的行動。

施凱爾昨天投書英國「每日電訊報」（DailyTelegraph）寫道，英國在支持烏克蘭對抗俄羅斯的過程中扮演要角，他願意「在必要時派英國軍隊前往現場」。

施凱爾指出：「任何協助保障烏克蘭安全的角色，就是協助保障歐洲大陸和英國的安全。」