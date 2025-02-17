快訊

台中西區平房暗夜火警 火勢延燒鄰宅 幸住戶已脫困

台北霧茫茫...東北風挾帶PM2.5影響 環保局：空品達紅色等級

彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕

中央社／ 基輔17日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

烏克蘭「基輔獨立報」引述美國媒體彭博報導，幾名身分保密的美國官員透露，美國總統川普想要在今年復活節前達成俄烏戰爭停火，但有官員認為這樣的時程表恐怕「不切實際」。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）指出，川普（Donald Trump）先前曾矢言，一旦主政將在24小時內結束這場戰爭。但自從他去年11月贏得總統大選後，相關時間表已一改再改。

根據彭博（Bloomberg News）16日的報導，川普政府已告訴歐洲官員，美國希望在今年復活節前達成停火協議，也就是4月20日。

不過其中一些消息人士表示，川普打算如此迅速達成協議以結束俄羅斯對烏克蘭的全面侵略戰爭，這樣的構想雄心勃勃，但「可能不切實際」。1名人士直言，今年底前達成協議的可能性大許多。

川普政府為了推進其結束俄烏戰爭的施政計畫，過去一週動作頻頻，其中一些舉動已引發歐洲和烏克蘭官員警覺。

川普12日先後與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。15日波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）便在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上表示：「歐洲的威脅無疑來自蒲亭（統治）的俄國，而川普與蒲亭通話是個錯誤。」

川普任命的俄烏問題特使凱洛格（KeithKellogg）15日更說，俄烏之間的和平談判不會有歐洲的直接參與，這番說法震驚歐洲各國領袖。

有鑑於此，法國打算17日主辦歐洲領袖緊急峰會，討論俄烏議題相關策略。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

北約末日？歐盟外交官：美俄聯手想摧毀歐洲

美國禽流感肆虐 川普仍大砍農業部防疫員工

史提格里茲：川普關稅讓美國變成「令人害怕投資的地方」

【重磅快評】不隨川普起舞 別讓台積淪為台英配的犧牲品

相關新聞

彭博：川普拚復活節前達成俄烏停火 美官員坦言太趕

烏克蘭「基輔獨立報」引述美國媒體彭博報導，幾名身分保密的美國官員透露，美國總統川普想要在今年復活節前達成俄烏戰爭停火，但...

盧比歐：美俄終結俄烏戰爭會談會納入烏克蘭與歐洲

美國國務卿盧比歐今天說，任何終結俄烏戰爭的「真正談判」，烏克蘭和歐洲都會參與；他示意，美俄本週展開的會談是一次機會，可檢...

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

烏克蘭通訊社（RBC Ukraine）16日報導，烏克蘭總統澤倫斯基接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪表...

英國表態「準備好且願派兵協防烏克蘭」：歐洲集體抵禦侵略的主動下一步？

美國總統川普對烏俄戰爭的立場與表態，使烏克蘭前景增添不確定性、也引起歐洲擔憂，而英國首相施凱爾（Keir Starmer）此時正面表態：「準備好且願意」派遣英國軍隊前往烏克蘭協防。施凱爾即將出席2月17日的歐洲領導人緊急峰會，該會議由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）召開，召開原因出自對美國近期將歐洲（甚至包括烏克蘭）排除在美俄談判之外的焦慮，而英國的表態，除顯示即使脫歐，但英國如今逐漸回到歐洲集體行動，也顯露了歐洲在防務上更多的主動性。

烏克蘭與會停戰談判？ 恐有許多變數

烏克蘭總統澤倫斯基能不能參加俄烏戰爭的停戰談判？雖然美國總統川普前往沙烏地前受訪表示會讓澤倫斯基與會，但烏克蘭有資深官員向外媒爆料，澤倫斯基恐將被拒之門外，讓此事陷入羅生門。歐洲已經無法參加停戰談判，在法國號召下召開緊急峰會因應。英國則表示，將準備派遣部隊駐守烏克蘭。

英相施凱爾：準備好派軍赴烏克蘭協助確保安全

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天說，他已準備好在必要時派軍前往烏克蘭，協助確保英國與歐洲的安全。以終結俄羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。