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盧比歐：美俄終結俄烏戰爭會談會納入烏克蘭與歐洲

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。 法新社
美國國務卿盧比歐。 法新社

美國國務卿盧比歐今天說，任何終結俄烏戰爭的「真正談判」，烏克蘭和歐洲都會參與；他示意，美俄本週展開的會談是一次機會，可檢視俄國總統蒲亭促成和平的意願。

路透社報導，美俄未來數天將在沙烏地阿拉伯舉行初步會談，歐洲擔心被排除在外，盧比歐（MarcoRubio）對此並未多談。他接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說，談判程序尚未真正開始，若有進展，會納入烏克蘭和其他歐洲國家。

路透社稍早報導，美方給了歐洲官員一份問卷，詢問他們可派出多少部隊來執行俄烏和平協議等事項。

盧比歐在CBS「面對全國」（Face the Nation）節目中說：「川普總統上週與蒲亭（Vladimir Putin）談話，蒲亭表達他有意促進和平，總統（川普）則表明希望看到這場衝突以持久的方式結束，並保護烏克蘭的主權。」

盧比歐說：「現在顯然必須有所行動，因此未來數週和接下來數天將決定口頭說法是否為真。畢竟和平不是一通電話就能達成。」

美國的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）告訴福斯新聞（Fox News），他和國家安全顧問瓦爾茲（MikeWaltz）預定今晚動身前往沙烏地阿拉伯。

盧比歐提到，俄方尚未敲定代表團成員。

川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）週末在慕尼黑安全會議上提到，烏克蘭和其他歐洲領袖在和平談判中均無一席之地，但盧比歐和魏科夫都否認有此疑慮。

魏科夫說，烏克蘭官員近日在慕尼黑會議上會晤多名美國官員，川普上週也與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。

盧比歐也表示，任何有意義的談判都會納入烏克蘭和其他歐洲國家。他說，一旦進展到實質談判，就必須納入烏克蘭，「因為被侵略的是他們」，另也必須納入歐洲國家，「因為他們對蒲亭和俄羅斯實施制裁」，「只是我們還沒進展到這一步」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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