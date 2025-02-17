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川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

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川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基去年6月在歐盟峰會發表演說。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基去年6月在歐盟峰會發表演說。美聯社

烏克蘭通訊社（RBC Ukraine）16日報導，烏克蘭總統澤倫斯基接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪表示，除非滿足幾個條件，否則美國總統川普不可在沒有烏克蘭參與的情況下，就啟動結束烏克蘭戰爭的談判。

根據澤倫斯基的說法，烏克蘭應該在談判桌上。然而，川普的獨自處理也是可能的，前提是俄羅斯撤離所有烏克蘭領土、普亭進監獄，還有烏克蘭加入北約

澤倫斯基表示：「我不僅僅是期望烏克蘭能夠坐上談判桌，我確信我們必須在那裡，否則將是不可接受的。但如果在排除烏克蘭的情況下做出決定，那麼只要普亭撤出烏克蘭所有領土、烏克蘭加入北約、普亭進監獄，川普就可以在沒有我們的情況下達成此事。」

在同一場訪談中，澤倫斯基也提到了北約。他表示，烏克蘭永遠不會承認被占領的領土為俄羅斯的領土，但願意討論在一項外交協議中，以放棄被俄占領的土地，促成烏克蘭加入北約。

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