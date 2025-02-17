俄占區礦藏不會給俄中 澤倫斯基盼美保證

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭和美國必須討論俄羅斯占領地區礦藏的命運。華盛頓正在就開放烏克蘭天然資源給美國投資、與基輔進行協商。

路透社報導，美國財政部長貝森特（ScottBessent）12日向基輔提交由美方草擬的關鍵礦產協議，不過澤倫斯基拒絕簽署協議，並在今天呼籲雙方就此協議進行談判。與此同時，美國總統川普正試圖啟動談判，以結束俄羅斯在烏克蘭近3年的戰爭。

澤倫斯基在國家廣播公司（NBC）今天播出的專訪中，質疑俄羅斯占領區的礦產是否會被送給俄羅斯總統蒲亭，及其夥伴伊朗、北韓和中國。

澤倫斯基在國家廣播公司「會晤新聞界」（Meet thePress）節目中表示：「在我看來，了解我們將如何處理蒲亭占據的這些稀土資源很重要，這些稀土現在價值數十億、數千億美元。」

「是要給他嗎？…這就是我要討論的。」

自俄羅斯3年前入侵烏克蘭以來，美國已對烏克蘭提供數以百億美元計的軍援。川普表示，礦產協議可確保「我們會以某種形式收回這筆錢」。

川普說他支持烏克蘭，但並未承諾會繼續提供重要的軍事援助。

3名消息人士昨天告訴路透社，美國已提議取得烏克蘭 50%的重要礦產的所有權。澤倫斯基14日在與美國副總統范斯（JD Vance）會面後表示，正在繼續就可能達成的協議進行談判。

澤倫斯基表示，該協議草案尚未包含基輔所需的安全條款。澤倫斯基在14日錄製並於今天播出的「會晤新聞界」訪問中詳述了這一點。

「幫我們捍衛這一點，我們會一起賺錢。很重要的一點是，這份文件中應該有個條款保護它，那就是安全保證。」

烏克蘭的礦產包括多種稀土以及鈦、鈾和鋰等。

美國總統川普3日表示，他希望烏克蘭提供稀土和其他礦產，換取美國財政援助支撐戰事。澤倫斯基7日接受路透社專訪時迎合川普，除喊出「咱們做個交易吧」，還特別拿出一張曾標註為機密級的稀土和其他重要礦藏地圖與記者端詳。

然而，在川普政府拿出礦產協議提案內容後，卻遭澤倫斯基回絕；澤倫斯基稱他之所以拒絕，部分原因是美方沒掛保證會繼續在作戰中支持烏方。