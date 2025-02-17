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烏克蘭與會停戰談判？ 恐有許多變數

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國總統川普將前往沙烏地與俄羅斯總統普丁對談，美國已派遣多位官員初步接洽。（示意圖 from @SecRubio via X）
美國總統川普將前往沙烏地與俄羅斯總統普丁對談，美國已派遣多位官員初步接洽。（示意圖 from @SecRubio via X）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

烏克蘭總統澤倫斯基能不能參加俄烏戰爭的停戰談判？雖然美國總統川普前往沙烏地前受訪表示會讓澤倫斯基與會，但烏克蘭有資深官員向外媒爆料，澤倫斯基恐將被拒之門外，讓此事陷入羅生門。歐洲已經無法參加停戰談判，在法國號召下召開緊急峰會因應。英國則表示，將準備派遣部隊駐守烏克蘭。

美官員與俄對接

根據《英國廣播公司》報導，雖然川普、國務卿盧比歐與美國烏克蘭特使克羅格都說烏克蘭會參加美國與俄羅斯主導的俄烏戰爭停火談判，但烏克蘭有官員向《英廣》爆料，此次談判並沒有邀請烏克蘭任何代表。澤倫斯基先前已經強調，絕不接受談判沒有烏克蘭代表在場。

美國許多官員，包括中東特使威克洛夫、國務卿盧比歐、國安顧問沃爾茲都將前往沙烏地，威克洛夫則進一步先與俄羅斯總統普丁見面，討論美國有教師於俄羅斯持有大麻遭逮捕的人質釋放的狀況。

雖然各界對於此次談判相當緊張，但盧比歐低調表示，一場會面無法完全解決戰爭問題，且有包含烏克蘭、俄羅斯與第三方的協調機制尚未建立，接下來就要看普丁有沒有談判誠意。

歐洲國家態度轉變

郵報》提到，由於美國不讓歐洲參加俄烏停戰峰會，但川普表示願意多賣武器給歐洲國家，因此英國首相施凱爾近日表態，願意讓英國維和部隊進駐烏克蘭，以確保任何和平協議都能落實。另外，歐洲領袖在法國總統馬克宏號召下，在巴黎開緊急峰會討論如何因應新局勢。

峰會上還有北約秘書長呂特、歐盟執委會主席馮德萊恩等國。過去英國、德國其實很抗拒歐洲維和部隊的提議，但隨著川普上台，且將於普丁進行談判，讓歐洲國家的態度逐漸轉變。

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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