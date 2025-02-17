英相施凱爾：準備好派軍赴烏克蘭協助確保安全

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天說，他已準備好在必要時派軍前往烏克蘭，協助確保英國與歐洲的安全。以終結俄羅斯與烏克蘭戰爭為目標的談判預計於本週展開。

綜合法新社與路透社報導，施凱爾投書「每日電訊報」（Daily Telegraph）寫道，英國在支持烏克蘭對抗俄羅斯的過程中扮演領頭角色，這「也意味著準備好且願意為烏克蘭的安全保障做出貢獻，在必要時將我軍派赴現場」。

他在今晚發表的這篇文章中寫道，「我不是信口開河」，他「非常深切」地感受到可能將英軍置於危險境地所伴隨而來的責任。

「但任何協助保障烏克蘭安全的角色，也是協助保障我們大陸的安全，以及我國的安全。」

他還說，俄烏戰爭終結，「不能只是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）再次進攻之前的暫時停歇」。

施凱爾證實，他會參加明天在巴黎舉行的高層會議，以因應美國試圖終結俄烏戰爭的行動所引發的疑慮。

他說，他將「在未來數天內」會晤美國總統川普，還說英國可在確保歐洲和美國密切合作上發揮「獨特作用」。

他說：「美國的支持仍很關鍵，美國的安全保證對長久和平也很重要，因為只有美國能嚇阻蒲亭再次進攻。」

俄羅斯入侵烏克蘭的行動將於本月24日滿3年。德國、英國、義大利、波蘭、西班牙、荷蘭、丹麥的政府領袖和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）都預計出席這場巴黎會議。

歐洲國家擔心，萬一美國強迫烏克蘭簽署不公平協議，蒲亭將宣稱戰勝，歐陸將任由肆無忌憚的俄羅斯擺布。

施凱爾在投書中警告：「對我們大陸的集體安全來說，我們正面對一個世代僅有一次的時刻…這不只是烏克蘭未來的問題，這是歐洲整體的存亡問題。」