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美俄明在沙國舉行俄烏和談 美國務卿稱歐烏不會被排除在實質談判之外

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國和俄羅斯針對烏克蘭和平的首次會談將在18日於沙烏地阿拉伯登場。圖為美國總統川普（左）、俄國總統普亭。法新社
美國和俄羅斯針對烏克蘭和平的首次會談將在18日於沙烏地阿拉伯登場。圖為美國總統川普（左）、俄國總統普亭。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，多名消息人士透露，美國和俄羅斯針對烏克蘭和平的會談將在18日舉行，烏克蘭官員證實烏方不會與會。

美國方面，預計國務卿魯比歐、國安顧問沃茲和中東特使威科夫將出席。

另外，俄羅斯工商日報（Kommersant）報導，傳聞俄羅斯外交部長拉夫羅夫將與會，但克里姆林宮尚未確認代表團名單。

一名沙國官員告訴CNN，沙國也將擔任調解角色參與其中，該團隊將由其國家安全顧問領導。

一名烏克蘭官員則表示，烏克蘭將不會參加此次會談，不過川普政府的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）討論了「雙軌制」的談判方式，並將於本周前往基輔。

路透報導，美國國務卿魯比歐16日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）採訪時，試圖紓解歐洲被排除在初步和談之外的擔憂。

魯比歐表示，烏克蘭和歐洲將會是結束俄烏戰爭「實際談判」的一部分，表明本周美俄在沙國的會談是檢視普亭是否真心尋求和平的機會，直言談判進程尚未真正開始，如果對話有進展，烏克蘭和其他歐洲國家將會被納入其中。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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