傳川普盼俄烏4月20日前停火！歐洲今召開緊急會議 可能派兵援烏
彭博資訊引述知情人士報導，川普政府希望烏克蘭和俄羅斯在4月20日復活節前達成停火，並且已經直接把這個目標告訴其他歐洲盟友。而歐洲正在制定重大開支計畫，以增加國防支出並支持烏克蘭。
美國與俄羅斯高層本周將在沙烏地阿拉伯舉行會談，不過部分人士憂心會談的進展速度不切實際。
一名消息人士透露，各方正在密切關注事態發展，俄烏停戰更有可能在今年底，而非復活節前達成。
另一方面，知情官員表示，歐洲正在研擬的國防開支計畫，將等到德國2月23日選舉以後公布，以防引發爭議。
法國總統馬克宏已經邀請部分歐洲國家17日在巴黎會晤，回應美國逕自與俄羅斯推進戰爭和談，並將歐洲排除在外的憂慮。
基輔獨立報報導，歐洲的緊急峰會有可能討論向烏克蘭派遣歐洲軍隊。
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