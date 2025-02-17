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川普：時間未定但可能「很快」與普亭見面

中央社／ 佛羅里達州西棕櫚灘16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他相信自己可能「很快」就會與俄羅斯總統普亭見面，針對結束烏克蘭戰爭一事進行商討。

路透社報導，川普告訴記者，正在致力實現和平，並說他相信普亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都希望停止戰鬥。

美國和俄羅斯正就未來數日內在沙烏地阿拉伯就此展開初步討論進行準備。

法新社報導，川普發表上述談話時還說，他相信普亭真的希望停止在烏克蘭戰鬥。

川普在結束一項搭乘空軍一號（Air Force One）的行程後，被問到針對兩位領導人在沙烏地見面一事有無訊息可以更新時告訴記者：「還沒有定時間，但是可能很快。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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