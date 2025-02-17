川普：時間未定但可能「很快」與普亭見面
美國總統川普今天表示，他相信自己可能「很快」就會與俄羅斯總統普亭見面，針對結束烏克蘭戰爭一事進行商討。
路透社報導，川普告訴記者，正在致力實現和平，並說他相信普亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都希望停止戰鬥。
美國和俄羅斯正就未來數日內在沙烏地阿拉伯就此展開初步討論進行準備。
法新社報導，川普發表上述談話時還說，他相信普亭真的希望停止在烏克蘭戰鬥。
川普在結束一項搭乘空軍一號（Air Force One）的行程後，被問到針對兩位領導人在沙烏地見面一事有無訊息可以更新時告訴記者：「還沒有定時間，但是可能很快。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言