美俄談判前 澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他為一項「大型人道主義計畫」而抵達阿拉伯聯合大公國進行訪問。美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭可望就烏克蘭和平展開會商。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上傳他在阿聯步出飛機，以及與官員展開會談的影片。
他在加密通訊軟體Telegram上發文說：「與第一夫人正式訪問阿拉伯聯合大公國…首要之務包括帶更多遭到囚禁的國人回家、投資和經濟夥伴關係，以及一項大型人道主義計畫。」
他本週曾表示，計劃未來幾天走訪阿聯、土耳其和沙烏地阿拉伯。但是他14日表示，沒有在當地會見俄羅斯或美國官員的計畫。
華府和莫斯科正就兩國領導人高峰會進行準備，歐洲和基輔憂心美、俄恐在他們沒有參與之下單獨談判試圖化解進行3年的烏克蘭衝突。
阿聯是俄、烏之間的重要調停國，戰爭期間一直在針對雙方換囚和烏克蘭孩童從俄羅斯回家等工作上協助。
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