美國務卿：蒲亭對烏克蘭和平認真程度數日內可見分曉

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天表示，未來幾天將確定俄羅斯總統蒲亭對於烏克蘭和平的認真程度。與此同時，美國官員飛往沙烏地阿拉伯與俄羅斯官員展開會商。

路透社報導，美俄啟動談判，引發被排除在外的歐洲憂心，盧比歐（Marco Rubio）對此予以淡化。他在哥倫比亞廣播公司（CBS）訪談中表示，談判進程尚未真正開始。

路透社今天稍早報導，美國官員針對可以貢獻多少軍隊執行和平協議等問題對歐洲官員進行調查。美國官員可望在沙烏地就結束烏克蘭戰爭與俄羅斯官員啟動談判，卻沒有任何歐洲盟友受邀。

盧比歐告訴CBS節目「面對全國」（Face theNation）：「川普總統上週與（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）談話，期間蒲亭表達出對和平的興趣，總統表達他希望看到這場衝突能夠以某種持久，而且烏克蘭主權受到保護的方式結束。」

「現在，顯然必須採取進一步行動，所以未來數週和未來數日將會確定那是否被認真看待。一通電話終究無法締造和平。」

川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）今天稍早告訴福斯新聞頻道（Fox News），他和國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）定今晚前往沙烏地。盧比歐則表示，他本來就已安排好前往沙烏地，並說俄方代表團成員尚未最後確定。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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