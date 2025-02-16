烏克蘭恐有四分之一國土遭地雷汙染 排雷組織：解決前談稀土換美援無意義

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一輛無人地面布雷車上月13日在烏克蘭東北部哈爾科夫州埋設反戰車地雷。路透
一輛無人地面布雷車上月13日在烏克蘭東北部哈爾科夫州埋設反戰車地雷。路透

烏克蘭估計約有四分之一的國土被地雷汙染。英國BBC報導，總部在英國的地雷清除慈善組織Halo Trust負責人柯萬（James Cowan）警告，除非烏克蘭未爆地雷的問題解決，否則談論美國取得烏克蘭豐富礦產資源就沒有意義。

柯萬在慕尼黑安全會議場邊告訴BBC：「烏克蘭的問題非常嚴重。烏克蘭估計約有15萬6000平方公里國土遭地雷和其他爆裂物汙染。這些地雷被埋設在歐洲最肥沃的農田，重創烏克蘭經濟。」

據稱烏克蘭政府已草擬一份協議，讓美國獲取烏克蘭的稀土礦產。但烏克蘭總統澤倫斯基拒簽，稱烏國與美國的礦產協議「尚未準備好，無法保護我們的利益」。

不過，柯萬說：「關於美烏可能達成協議允許美國開採烏國稀土礦產，除非受影響地區先完成排雷，才能實現。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

美國建議烏克蘭簽署稀土礦產協議 烏前官員：殖民協議

因應俄羅斯威脅…澤倫斯基喊設歐洲軍隊 波蘭外長：歐洲國家不會建聯軍

凍戰線、割領土…美制定烏和平計畫流出 挨轟「普亭的勝利」

澤倫斯基：普亭試圖把川普當道具 來表演自己的戲碼

相關新聞

烏克蘭恐有四分之一國土遭地雷汙染 排雷組織：解決前談稀土換美援無意義

烏克蘭估計約有四分之一的國土被地雷汙染。英國BBC報導，總部在英國的地雷清除慈善組織Halo Trust負責人柯萬（Ja...

川普、普亭通電話…芬蘭總統：美俄談判絕不能重塑歐洲安全體系

本周，美國總統川普在與俄羅斯總統普亭的一通電話中啟動了關於結束已經持續了三年的俄烏戰爭的談判，這讓基輔及其歐洲支持者感到措手不及…

美國建議烏克蘭簽署稀土礦產協議 烏前官員：殖民協議

據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基在慕尼黑安全會議期間與美國副總統JD萬斯舉行會談時，美方表示，希望烏克蘭簽署一份允許美國獲取烏克蘭稀土礦產的協議…

因應俄羅斯威脅…澤倫斯基喊設歐洲軍隊 波蘭外長：歐洲國家不會建聯軍

波蘭外交部長席科斯基今天晚間接受國營電視台訪問說，歐洲國家不會建立一支聯軍來應對俄羅斯威脅，以回應烏克蘭總統澤倫斯基呼籲...

川普政府提議烏50%稀土礦換美援 澤倫斯基拒絕：未獲安全保障

美國官員表示，川普政府已向烏克蘭建議，讓美國擁有烏克蘭50%稀土礦物所有權，並稱烏克蘭與俄羅斯若達成終結戰爭的協定，美方...

鋪路「雙普會」美俄高官下周沙國會晤 協商結束俄烏戰

美國國會議員和消息人士15日透露，美國與俄羅斯高層官員下周將在沙烏地阿拉伯會晤，協商如何結束莫斯科入侵烏克蘭近三年的戰爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。