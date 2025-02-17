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王毅：盼和平協議各方都接受

聯合報／ 記者陳宥菘、編譯茅毅／綜合報導

俄烏戰爭，中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅十五日會見烏克蘭外長西比哈時說，中方期望達成公平、持久、有約束力、所有當事人都接受的和平協議。

王毅在德國慕尼黑安全會議場邊應約和西比哈會談。王毅提到近年來中國一直是烏克蘭最大貿易夥伴；中方視烏克蘭為朋友和夥伴，始終從長遠角度看待並推進中烏關係。他並希望烏方繼續確保中國在烏機構和人員安全。

王毅還說，事實和情勢發展又一次證明，中國國家主席習近平提出的「四個應該」及「三點思考」等原則主張既客觀公正又理性務實。中方將繼續以此為遵循。

王毅強調，中方支持一切致力和平的努力。由中方與全球南方國家發起的「和平之友」小組，將繼續匯聚勸和促談的共識。

西比哈十五日則在社群媒體Ｘ寫道，他與烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克當天跟王毅會面，重申烏中尊重領土完整，並討論雙邊關係及貿易發展。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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