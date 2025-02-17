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缺對烏安全保障 澤倫斯基拒簽美烏礦產協議

聯合報／ 編譯陳韻涵高詣軒／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基拒絕川普政府提出取得烏國部分天然資源的協議。（法新社）
烏克蘭總統澤倫斯基拒絕川普政府提出取得烏國部分天然資源的協議。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基十五日表明拒簽與川普政府商討中的關鍵礦產協議，理由是其內容尚未完備，沒納入對烏方提供的安全保障，無法保護其利益。

川普認為美國援烏投資要有回報，示意基輔拿稀土等資源做交易。川普明言希望從烏克蘭取得價值五千億美元稀土。澤倫斯基二月接受路透專訪時則說，烏方願與美方共同開發烏克蘭稀土、鈦和鈾等礦產，但不會白送。

澤倫斯基十五日在記者會說，協議內容必須以具法律效力的方式正確無誤寫下來；這是一筆投資，攸關烏克蘭的安全保障，「我沒在文件中看到此一連結」。

華盛頓郵報引述七位知情人士報導，烏克蘭官員正擬定另一提案，仍將讓美方擁有更多烏克蘭天然資源，但將加強美國對烏安全保障。

對華府要拿走烏克蘭一半稀土礦，一位烏克蘭高階顧問直言此舉恐造成烏克蘭喪失數十年的天然資源開發權。對礦業熟悉的烏克蘭商人也私下質疑烏美相關協議的可行性，不少人懷疑美國業者甘冒多大風險到烏克蘭開採資源，以及烏克蘭現行政策是否將接納外國投資人。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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