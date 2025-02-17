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美國排除歐洲…馬克宏號召 17日開歐洲緊急峰會

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
法國總統馬克宏。 歐新社
法國總統馬克宏。 歐新社

法國總統馬克宏本周擬就俄烏戰爭問題，邀歐洲各國領袖召開緊急高峰會。路透十六日報導，法國外長巴霍當天向法媒說，該峰會將在今天（十七日）舉行。尚不清楚烏克蘭總統澤倫斯基是否將受邀。

英國廣播公司（ＢＢＣ）十六日報導說，此舉旨在回應美國逕自與俄羅斯推進戰爭和談，並將歐洲排除在外的憂慮。

法國總統府辦公室十五日聲明，正研議舉行一場歐洲領袖的非正式會議，但未詳述時日或可能的與會領袖。路透引述六位歐洲外交官報導，至少已有英、德國、波蘭、義大利及丹麥等國受邀，並邀歐盟高層和北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特。有荷蘭媒體稱荷蘭總理史庫夫將參加。

一位知情英國官員表示，該峰會若成真，英國首相施凱爾將出席。ＢＢＣ報導也說他可望參加。他十五日聲明英國將致力讓歐美團結；歐美不能讓同盟關係出現任何分歧，以免造成此一跨大西洋聯盟對「外部敵人」分心。

該聲明並寫道，「這對我們（歐洲）的國安是幾個世代難逢的一刻，此時我們要應對當今世界的現實，以及我們面臨的俄國威脅」；「我們與美國合作確保烏克蘭的未來，並遏制俄國威脅時，歐洲顯然必須在ＮＡＴＯ扮演更大角色」。

施凱爾預定二月底訪問白宮，與美國總統川普商討歐洲領袖（對俄烏問題）的觀點。之後其他歐洲領袖可望進一步與澤倫斯基會談。

接下來幾天內，美俄烏三方代表將在沙烏地阿拉伯舉行會談，諸多歐洲領袖擔憂遭排除在外，恐影響自己國家的利益。呂特十五日直言，歐洲若想參與美國主導的俄烏戰爭和談，就須提出和平良策；歐洲人若想在其中擁有發言權，就要讓自己具影響力。

德國最大在野黨基民黨黨魁、將在廿三日德國國會大選問鼎總理的梅爾茨，十五日在慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）就川普上周與俄國總統普亭通話直言，美俄在基輔和歐洲缺席下談判如何終結俄烏戰爭的做法，「（歐洲人）絕對無法接受」。波蘭總理圖斯克也表示，歐洲亟需對烏克蘭和各自國家的安全擬定行動計畫，「否則全球其他勢力將決定我們的未來」。

歐盟外交政策高級代表卡拉斯十六日召開歐盟國家外長會議，以評估美烏官員最近的聯絡。卡拉斯發言人形容「我們正處於烏克蘭和歐洲未來的決定性時刻」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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