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美俄展開烏克蘭終戰會談 雙方官員本周在沙國協商

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
知情人士透露，美國與俄羅斯資深官員本周將在沙烏地阿拉伯會晤，協商如何終結已開打近三年的俄烏戰爭，並為美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會鋪路。圖為2017年7月兩人在德國漢堡G20峰會場邊會面。（美聯社）
知情人士透露，美國與俄羅斯資深官員本周將在沙烏地阿拉伯會晤，協商如何終結已開打近三年的俄烏戰爭，並為美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會鋪路。圖為2017年7月兩人在德國漢堡G20峰會場邊會面。（美聯社）

知情人士透露，美國與俄羅斯資深官員本周將在沙烏地阿拉伯會晤，協商如何終結已開打近三年的俄烏戰爭，並為美國總統川普與俄羅斯總統普亭的峰會鋪路，但美俄的烏克蘭終戰會談似乎有意排除歐洲國家，引發歐洲質疑美國的安全承諾，促使歐洲各國17日在法國召開緊急峰會，商討回應川普的統一論調。

彭博資訊與英國金融時報（FT）報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國安顧問沃茲（Mike Waltz）和中東特使威特科夫（Steve Witkoff）本周將在沙國與俄國官員會面，俄方出席官員則還不清楚，目標是在3月起的穆斯林齋戒月之前，敲定一個日期。

魯比歐15日稍早與俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）通電話，討論烏克蘭局勢，以及移除拜登政府設置的「片面壁壘」，俄方同意定期接觸，為美俄峰會做準備。知情人士說，俄國官員德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）可能在與川普政府的非正式溝通，扮演關鍵角色。

知情人士透露，沙國已邀請美、俄、烏代表前往利雅德會商。不過，多數歐洲國家都沒收到本周沙國會談的消息，烏克蘭總統澤倫斯基也表示他沒收到邀請。

川普的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）15日表示，烏克蘭「當然」會出席終戰協商，並且發送一份有六個問題的問卷給歐洲各國領袖，詢問能為基輔安全保障的貢獻，但直言談判桌沒有歐洲的位置，震撼歐洲。

對此，法國總統馬克宏已邀請德國總理蕭茲、義大利總理梅洛妮等歐洲國家領袖，在巴黎召開緊急峰會，商討川普可能撤回對烏克蘭與歐洲支持的「存亡」威脅。英國首相史凱默、波蘭總理圖斯克等歐洲領袖預料將出席。

澤倫斯基15日呼籲歐洲創設「歐洲陸軍」，強化歐陸國防，並且警告俄國「並未準備」推動可信和平協商的對話，情報顯示，俄國計劃夏季以軍演名義，派遣軍隊進入白俄羅斯，直接威脅接壤的北約國家。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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