終結俄烏戰 美俄本周首度談判…烏方未受邀、歐洲被排除

美國聯邦眾議員麥考爾及一位知情人士十五日說，美國國務卿魯比歐等美俄高官本周將在沙烏地阿拉伯會談，除了商討如何終結俄烏戰爭，也將替美國總統川普與俄羅斯總統普亭的雙邊峰會鋪路。紐約時報同日報導說，這是俄烏開戰近三年來，美俄首次就這場戰爭所做的實質談判。

就能否保證烏克蘭與歐洲的代表都能坐在俄烏和談談判桌，川普的俄烏問題特使凱洛格十五日在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）表明，「答案是否定的」。他還說自己是「現實主義者」，歐洲國家參與和談的可能性「不會發生」；在這場談判中，美方是中間人，俄烏是兩大主角；不讓烏克蘭參與談判「很蠢」。

凱洛格之後補充稱，歐洲人被排除在外，並不代表「他們的利益沒被（美方予以）考慮、利用或發展」。

路透十五日報導稱，烏克蘭總統澤倫斯基十四日在ＭＳＣ場邊和美國副總統范斯會談時說，烏方未受邀參加前述的沙國會談，而且基輔在諮詢其戰略夥伴前不會與俄方接觸。紐時同日報導說，消息人士避談是否將有烏克蘭官員參與沙國會談。該報導稱這很可能是烏方將缺席的一個跡象。

眾院外委會主席麥考爾在ＭＳＣ場邊表示，魯比歐、白宮國安顧問沃茲及川普的中東問題特使威特科夫將赴沙國，尚不清楚會與哪些俄國高官會面。此一會談旨在安排美俄烏峰會，「最終帶來和平並結束（俄烏）衝突」。 美國國務院未立即對沙國會談是否屬實置評。

沙國外交部則聲明，利雅德「對主辦美俄峰會表達歡迎，並重申沙國為實現俄烏永久和平所做的努力」，但仍未直接證實相關消息。

另據路透十六日報導，俄國財長希魯阿諾夫十六日抵沙訪問，正值本周沙國會談前夕。

魯比歐十五日也與俄國外長拉夫羅夫通話，除了烏克蘭情勢，還談到兩國將消除拜登政府時，美俄對彼此設下的一些「片面障礙」。