烏克蘭拒簽與美礦產協議

烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，他已回絕了美國希望取得烏克蘭關鍵礦產的協議草案，理由是草案未提供充分的安全擔保，正試圖協商條件更好的協議。

英國金融時報（FT）、路透報導，美國總統川普先前表示，美國援助受戰爭蹂躪的烏國，應該獲得價值5,000億美元的烏國礦產資源。美國財長貝森特12日造訪烏國首都基輔時，向澤倫斯基提出相關交易。知情人士說，美國提議逐步取得烏國的五成關鍵礦產。

知情人士透露，澤倫斯基希望這項礦產協定能與美國和歐洲的安全擔保直接連結。但美聯社報導，美方的協議聚焦於以烏克蘭的稀土礦產，「補償」拜登政府時期給予烏克蘭的支持，並且支付取得未來援助，卻未提供具體的安全擔保作為回報。

澤倫斯基15日表示，這個協議「不符合我們的當前利益…不符合烏克蘭主權利益」，「安全擔保與投資之間應該有關聯」。FT指出，澤倫斯基未簽署協議的另一原因，是希望歐洲等其他國家也能參與開發烏國礦產。

白宮資深官員批評澤倫斯基拒絕協議很「短視」，烏克蘭官員則說正試圖協商條件更好的協議。烏國的礦產資源價值數兆美元，包含鋰、鈦、石墨等製造高科技產品的關鍵原料，但許多礦產產區接近烏東戰區前線，若非已遭俄國占領，就是可能遭俄軍奪下。

烏國官員表示，查看協議細節後發現沒提到美國的安全擔保，在詢問美方這項協議是否有助烏國的長期安全時，僅被告知能確保美方出現在烏國領土。貝森特強調，光是美方取得烏國礦產，就足以遏阻俄國。

川普抨擊拜登時期提供給烏國的數十億美元援助，認為應該結束戰火，而非繼續提供支援和資金。