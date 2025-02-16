川普、普亭通電話…芬蘭總統：美俄談判絕不能重塑歐洲安全體系

本周，美國總統川普在與俄羅斯總統普亭的一通電話中啟動了關於結束已經持續了三年的俄烏戰爭的談判，這讓基輔及其歐洲支持者感到措手不及。

新一屆美國政府還警告北約盟友，華盛頓將不再主要關注歐洲大陸的安全，並可能需要將軍隊調往其他地區以應對中國。

克裡姆林宮一直推動即將在沙特阿拉伯啟動的談判，不僅要討論烏克蘭問題，還要涉及更廣泛的歐洲安全問題。

這引發了華盛頓盟友的擔憂，擔心普亭可能會重提他在2022年入侵烏克蘭前提出的要求，旨在限制北約在東歐的軍力部署以及美國在歐洲大陸的影響力。

芬蘭總統史塔布在慕尼黑安全會議上表示，談判「絕不應該討論對歐洲安全做新的安排」。

芬蘭與俄羅斯的邊境線長達1300多公裡。

更多內容：芬蘭的加入讓北約如虎添翼

史塔布說：「我們絕不應該為俄羅斯幻想建立一個新的、不可分割的安全秩序打開大門，讓它可以擁有自己的利益範圍。」

史塔布堅持認為，烏克蘭加入北約和歐盟的努力應該是「不可談判的」，盡管華盛頓似乎已表示，基輔加入北約可能不會成為和平協議的一部分。

美國新任國防部長海格塞斯(Pete Hegseth)周三在布魯塞爾舉行的烏克蘭聯絡小組會議上表示，烏克蘭恢復2014年前的邊界是不現實的。此外，美國總統川普也不認為烏克蘭可以作為和平計劃的一部分加入北約。

更多內容：慕安會：澤連斯基與萬斯會談，但沒有美俄高層會議

芬蘭總統史塔布在慕尼黑還表示，西方應該在談判前對俄羅斯施加嚴厲制裁，以加大壓力。

他補充說，歐洲國家應當支持任何可能達成的停火協議，而美國則應發揮「最後保障」作用。

（法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】