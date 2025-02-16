美國建議烏克蘭簽署稀土礦產協議 烏前官員：殖民協議

據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基在慕尼黑安全會議期間與美國副總統JD萬斯舉行會談時，美方表示，希望烏克蘭簽署一份允許美國獲取烏克蘭稀土礦產的協議。澤倫斯基已經指示烏克蘭部門長不要簽署這份協議，因為該文件過於側重美國的利益。

這份協定是會談中的關鍵內容。根據熟悉會談內容的一位烏克蘭現任官員和一位前任高級官員的說法，該提案並未提供任何具體的安全保障作為回報。

澤倫斯基決定暫時不簽署協議，一位白宮高級官員對此表示「短視」。

澤倫斯基在慕尼黑接受美聯社採訪時表示：「我沒有讓部長們簽署相關協議，因為在我看來，它還沒有准備好保護我們、我們的利益。」

烏克蘭匿名高官稱，該提案的焦點是如何利用烏克蘭的稀土礦產作為「補償」，以換取拜登政府時期已經給予烏克蘭的支持，並作為未來援助的支付。

烏克蘭擁有大量關鍵礦產儲備，這些礦產被廣泛應用於航空航天、國防和核能產業。川普政府曾表示有興趣獲取這些礦產，以減少對中國的依賴，但澤倫斯基表示，任何開采必須與烏克蘭的安全保障掛鉤，以遏制未來的俄羅斯侵略。

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這份協議文件是美國財政部長貝森特（Scott Bassent）在周三訪問基輔時於交給烏克蘭官員的。

烏克蘭一位前高級官員表示：「這是一個殖民協議，澤倫斯基不能簽署。」

美國國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）沒有明確確認這份文件，但在一份聲明中表示：「澤倫斯基總統對川普政府向烏克蘭提供的絕佳機會缺乏遠見。」

川普政府已經厭倦了向烏克蘭提供額外的美國援助。休斯表示，礦產交易將使美國納稅人能夠「收回」送往基輔的資金，同時促進烏克蘭經濟增長。

休斯補充說，白宮認為，「與美國建立綁定的經濟關系將是防止未來侵略和實現持久和平的最佳保障。」他還表示：「美國認識到這一點，俄羅斯也認識到這一點，烏克蘭也必須認識到這一點。」

美國副總統萬斯在同澤倫斯基舉行會談時明確表示，他和川普的主要目標是實現持久和平。

澤倫斯基則表示，真正的和平要求烏克蘭在開始談判時處於「強勢地位」，並強調美國談判代表應當前往烏克蘭，同時美國、烏克蘭和歐洲應共同出席與俄羅斯的談判。

然而，川普的特別代表凱洛格（Keith Kellogg）將歐洲排除在任何烏克蘭-俄羅斯談判之外，盡管澤倫斯基提出要求。

凱洛格在慕尼黑安全會議上一個由烏克蘭富豪主辦的活動中表示：「你可以讓烏克蘭人、俄羅斯人，顯然還有美國人在桌子上談判。」當被問及這是否意味著歐洲人不會被包括在內時，他回答：「我是一名現實主義者，我認為這不會發生。」

（美聯社）

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