確保烏克蘭未來 英相：歐洲應在北約扮演更大角色
英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，歐洲「必須在北大西洋公約組織（NATO）中扮演更大的角色」，並與美國合作「確保烏克蘭的未來」。
法新社報導，歐洲領袖預計17日舉行巴黎會議前夕，施凱爾發表這番談話。不過，法國方面尚未確認這次會議是否召開。
一名知情英國官員向法新社表示，若會議確定舉行，施凱爾將會出席。
施凱爾在聲明中表示：「對於我們的國家安全來說，這是一個難得機會，我們必須面對當今世界的現實，以及來自俄羅斯的威脅。」
他說：「當我們與美國合作以確保烏克蘭的未來，並面對來自俄羅斯的威脅時，顯然地，歐洲必須在北約中扮演更大的角色。」
施凱爾又說，英國將致力確保美國與歐洲團結一致。預計施凱爾很快會前往華府會見川普。
他說：「我們不能允許聯盟中有任何分歧，造成我們對外部敵人分心。」
目前歐洲領袖們正努力設法談判，以結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。
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