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喬不攏？美發問卷逼歐洲表態保護烏克蘭後 川普特使：和談沒歐洲位置

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國川普政府的俄烏特使凱洛格15日出席慕尼黑安全會議。歐新社
美國川普政府的俄烏特使凱洛格15日出席慕尼黑安全會議。歐新社

路透引述四名歐洲消息人士報導，美國本周稍早向一些歐洲盟友發送一份問卷，調查可能對烏克蘭安全保障付出的貢獻，包括派遣維和部隊等問題；隨後川普政府俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）15日在慕尼黑安全會議表示，歐洲國家將不會參與俄羅斯和烏克蘭的和談。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日在慕尼黑全會議告訴路透，美國詢問歐洲可能的問題，「這將迫使歐洲去思考，並且交由歐洲決定實際回答問卷，或是共同回應。」

英國金融時報首先報導，華府要求歐洲盟友回應可能提供烏克蘭的安全保證，文件中有六個問題，包含關於武器與維和部隊，其中一個問題專門針對歐盟成員國。

一名外交官透露，「美國正在接觸歐洲，了解歐洲準備部署多少兵力」。

路透指出，在此之後，俄烏特使凱洛格表示，美國將充當俄烏和談的調停人，被問及歐洲參與談判的前景時，他說：「我是實際派的，我認為這不大可能。」

而在稍後一場活動中，凱洛格試圖向歐洲表明，這不代表「歐洲的利益不會被考慮、採用或發展」。

不過，歐洲領導人已經表態，不會接受被排除在俄烏和談之外。

俄烏戰爭 俄羅斯 歐盟 烏克蘭 美國

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