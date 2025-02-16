美眾院外委會主席：俄烏和談將在沙烏地阿拉伯登場
美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾和另名消息人士透露，未來數天之內，川普政府高階官員將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯和烏克蘭代表展開烏克蘭和平談判。
麥考爾（Michael McCaul）告訴路透社，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和白宮中東特使魏科夫（SteveWitkoff）都將前往沙烏地參與談判。
麥考爾指出，據他了解，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也已受邀參加會談。
他表示，這場會談旨在安排川普、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基的三方峰會，「以最終實現和平並終結這場衝突」。
澤倫斯基今天稍早表示，烏克蘭絕不接受任何沒有基輔參與的和平協議。與此同時，基輔與華府的烏國關鍵礦產協議談判也在持續進行。
澤倫斯基表示，華府提出的礦產協議草案不包含基輔所需的安全條款。根據3名消息人士說法，美國提議收購烏克蘭50%的關鍵礦產。
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