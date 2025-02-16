歐亞外長向美喊話：俄烏終戰方式對全球安全至關重要

美國強勢促和俄烏，無疑是今年慕尼黑安全會議最大焦點。多名歐亞國家外長在會中提醒川普政府，俄烏戰爭結束的方式將對全球安全帶來重大影響，包括台海及南海情勢發展。

在慕尼黑安全會議（MSC）今日一場以「歐洲舊大陸如何因應地緣新政治」為主題的論壇中，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，「如果不是歐洲同意的和平，就不會有歐洲的和平」，強調歐洲必須坐在美國力促俄烏和談的談判桌上。

她向獨自與俄、烏溝通而不理會歐洲的美國總統川普（Donald Trump）喊話，「如果不與布魯塞爾（歐盟總部）站在一起，就是與莫斯科、甚至北京站在一起」。

針對川普表示烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）不切實際，她則認為談判前不應先把自己這方的選項拿掉，「北約選項甚至可以說是最便宜的方式」。

俄羅斯十分忌憚烏克蘭加入北約，甚至引為侵略理由，北約的歐美盟國此前都不排除烏克蘭在獲得和平後加入北約，因此川普的說法形同先拔掉可能遏阻俄國的利牙，被許多歐美評論人士認為不智。

波蘭外長席科斯基（Radosław Sikorski）強調，未來俄烏和平協議必須具備可信力，這「意味一旦俄國違反承諾，我們將會與俄國爆發戰爭，否則處理國際問題最怕只有空口說白話」。

他直言，川普片面與俄國總統蒲亭（VladimirPutin）通電話是個錯誤，但川普事後解釋這是談判的一部分，代表歐洲遲早會加入談判過程。

席科斯基提到，波蘭國防預算在國內生產毛額（GDP）的2%占比已維持20年，俄烏戰爭後迅速提高到4.7%，是因為「我們被嚇夠了」。

英國外交大臣拉米（David Lammy）也說，長期以來英國與美國在國防上的花費都超過GDP的2%，英國還將在數月內提高到2.5%，這主要是為應對印太區域的巨大威脅。

拉米也說，歐洲與印太安全的相互連結並不是現在才有的事，早在第2次世界大戰就有了，當時英軍在亞洲戰場也有許多傷亡。

日本外務大臣岩屋毅則在慕尼黑安全會議的另一場論壇上表示，俄國變成贏家的結局絕不能發生，否則將對全球安全造成巨大衝擊。

曾任國防部長的岩屋毅被主持人問到，近日俄烏戰爭事態發展對台海安全議題有何影響。他強調中國與台灣的關係必須透過對話解決，這是許多國家的共同立場，「我們必須強硬且明確的向中國溝通」，而日本首相石破茂也在日前與川普會面時提及此事。

在前述歐洲外長論壇上，主持人詢問與會外長若見到川普，能對他說什麼，以強化歐洲在俄烏和平問題上的角色？

波蘭的席科斯基提出3點回應，一是美國的公信力繫於如何終結這場戰爭；二是川普對中國傳達的訊息，這會直接衝擊美國的整體戰略和台灣的未來。

至於第三點，他則妙答，自己會告訴川普：「如果您想得到諾貝爾和平獎，（烏克蘭的）和平必須就是公正的。」