慕安會：澤連斯基與范斯會談 但沒有美俄高層會議

（德國之聲中文網）在慕尼黑安全會議期間，美國副總統范斯與烏克蘭總統澤連斯基會談之後表示，美國希望在烏克蘭實現“持久而長期的和平”。

澤連斯基告訴他，在與俄羅斯就結束近三年的戰爭進行談判之前，烏克蘭希望從華盛頓獲得“安全保障”。

范斯說，美國政府希望“實現持久而長期的和平，而不是那種幾年後會讓東歐再次陷入沖突的和平。”

范斯表示，美國已經與烏克蘭進行了“良好的對話”，未來幾天、幾周和幾個月還會繼續進行更多對話。

澤連斯基對此表示贊同，並稱與范斯的會晤是“一次很好的對話”。他說，“這是我們的第一次會面，但肯定不會是最後一次。”

他表示，基輔“非常希望”推動結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，但強調“我們需要真正的安全保障”。

然而，與他之前發表的演講一樣，范斯在與澤連斯基的會晤中並未提供有關華盛頓如何實現烏克蘭和平的詳細計劃。

澤連斯基希望歐洲參與和平談判

在與范斯會談後，澤連斯基在社交媒體X上重申了他希望歐洲參與和平談判的立場。他隨後與法國總統馬克龍進行了會談。

“我們必須與美國和歐洲共同制定戰略，實現公正的和平，並共同坐在談判桌前。”澤連斯基在在X上寫道：“我感謝法國為我們的集體安全所做的努力，並承諾遵循‘烏克蘭問題不應在沒有烏克蘭的情況下解決’的原則。”

澤連斯基還與意大利總理梅洛尼進行了會談，他強調，需要制定一個“明確的行動計劃”，以確保“統一的防御和安全戰略”。

“歐洲必須是和平談判和防止未來戰爭努力的全面參與者，”他在X上寫道。

澤連斯基劃出“紅線”

早些時候，澤連斯基表示，他願意進行談判，但預計與莫斯科的和平談判將異常艱難。

在周六的新聞發布會上，他表示烏克蘭願意討論所有問題，從維和部隊到與北約的關系，並願意探索任何可以阻止普京的方法。

然而，澤連斯基明確表示，他不會承認俄羅斯對烏克蘭領土的吞並，並將其視為“紅線”。他指出，烏克蘭憲法已經明確規定，只有烏克蘭人民才能決定是否改變國家邊界。

他還表示，他願意與普京會面，但不會與其他俄羅斯談判代表會談——而且前提是先與特朗普制定一個共同的計劃。

特朗普於周三與普京通話，並同意立即就結束戰爭進行談判。目前仍沒有關於這些談判何時以及如何進行的具體信息。

俄軍兵力仍遠超烏克蘭

澤連斯基表示，加入北約是烏克蘭最簡單的安全保障。然而，他也指出，華盛頓從未真正將烏克蘭視為北約成員，尤其是在美國最近表示烏克蘭加入北約“並不現實”之後。

在一次討論會上，澤連斯基強調，目前俄軍的兵力仍遠超烏克蘭軍隊和駐扎在歐洲的北約士兵。

“俄羅斯擁有220個旅，是真正的戰鬥旅。因此，他們的規模是烏克蘭軍隊的兩倍，”他表示。“即使我們與歐洲的軍隊聯合起來，也無法與俄軍相比。”

並不存在俄美高級別會談

澤連斯基表示，他沒有關於可能在慕尼黑與俄羅斯代表會面的信息，並強調首先需要與美國和歐盟代表進行磋商。

特朗普此前曾表示，可能會在慕尼黑會議上舉行高級別會議，與俄羅斯高級官員會談。然而，慕尼黑安全會議主席霍伊斯根表示，他“並不知道”有任何受俄羅斯政府支持的代表團前往慕尼黑。

“確實有一些俄羅斯人參加會議，但他們是反對派政治人士，”霍伊斯根表示。

特朗普周四告訴記者，“俄羅斯將與我們的人一起在那裡”參加“明天在慕尼黑舉行的會議”。

這位美國總統還說：“烏克蘭也被邀請了。我不確定每個國家的具體與會人員，但俄羅斯、烏克蘭和美國的高級官員都會出席。”

然而，霍伊斯根表示，慕尼黑安全會議並未邀請莫斯科派遣官方代表。

肖爾茨強調烏克蘭主權

德國總理肖爾茨周六表示，烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭只有在烏克蘭主權得到保障的情況下才會真正結束。

肖爾茨在慕尼黑安全會議上表示：“只有烏克蘭的主權得到保障，才會有和平”，“任何被強加的和平協議都不會得到我們的支持”。

“我們也不會接受任何導致歐洲和美國安全脫鉤的解決方案，唯一會從這種方案中受益的人就是普京總統。”他說，“我們歐洲人將在即將到來的談判中自信而團結地代表我們的利益。”

肖爾茨表示，為了確保俄羅斯在和平達成後不會再次發動攻擊，基輔的支持者“首先”需要加強烏克蘭未來的武裝力量。

（路透社、法新社）

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