澤倫斯基：普亭試圖把川普當道具 來表演自己的戲碼

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基周六（2月15日）在慕尼黑安全會議上發表講話時表示，烏克蘭絕不會接受任何未經基輔參與或在其背後達成的和平協議。這一表態明顯是針對美國總統川普。慕尼黑安全會議召開前夕，川普分別與俄烏總統通電話，公開了他為烏克蘭制定的和平計劃輪廓。

然而，澤倫斯基對美俄單獨會談的可能性提出警告，稱如果美國和俄羅斯在沒有烏克蘭參與的情況下會面將“極其危險”。他認為：“不能在沒有烏克蘭的情況下做出關於烏克蘭的決定，不能在沒有歐洲的情況下做出關於歐洲的決定。歐洲必須在談判桌上佔有一席之地。”

澤倫斯基還警告稱：“普亭會試圖利用川普，把他當作‘道具’來表演自己的戲碼”。澤倫斯基預計，普亭可能會試圖邀請川普在5月前往莫斯科，參加俄羅斯的二戰勝利紀念日閱兵式，以向外界展示美國的立場動搖。

澤倫斯基指出： “我們必須共同施加壓力——以實現真正的和平”， “普亭無法提供真正的安全保障，不僅僅因為他是個騙子，更因為當前的俄羅斯需要戰爭來維持政權。”

“時機已到，歐洲必須建立自己的武裝部隊”

澤倫斯基還呼籲建立一支“歐洲武裝力量”。他敦促歐洲自主決定自身未來，因為俄羅斯的威脅持續存在，而美國對歐洲安全的承諾正在減弱。他表示：“時機已到，歐洲必須建立自己的武裝部隊。” 他強調，這支部隊不應取代北約，而是要使歐洲的防務投入與美國的相匹配。

澤倫斯基提到美國副總統萬斯周五在慕尼黑安全會議的講話時說：“昨天在這裡，美國副總統明確表示，歐洲與美國之間數十年的舊關系正在結束”， “從現在開始，情況將有所不同，歐洲需要適應這一變化”。

澤倫斯基同時表示：“歐洲需要一個統一的聲音，而不是十幾個不同的聲音。”他進一步指出，“川普總統不喜歡軟弱的朋友。”

“歐洲有些國家可能對布魯塞爾感到不滿，”澤倫斯基坦言，“但我們要明確一點：如果不選擇布魯塞爾，那就意味著選擇莫斯科。”

烏克蘭不會放棄加入北約的目標

此外，澤倫斯基重申，烏克蘭不會放棄加入北約的目標。他介紹： “我不會把烏克蘭加入北約的可能性排除在外”， “但目前來看，北約中最有影響力的成員似乎是普亭，因為他的意願竟然能左右北約的決策。”

與此同時，澤倫斯基提出建立“烏克蘭版北約”的可能性，即在烏克蘭及其鄰國構建一條新的軍事防御線，以抵御俄羅斯的威脅。 “我的建議是——烏克蘭東部邊界、白俄羅斯東部邊界、波羅的海國家的東部邊界以及芬蘭東部邊界，共同構成我們歐洲最強大的安全防線，因為這條線正是國際法所認可的邊界。”

（路透社、法新社）

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