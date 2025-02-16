范斯：歐洲威脅來自內部

美國副總統范斯十四日在慕尼黑安全會議演說，指稱歐洲各國正行使極端審查，也抨擊歐洲的大規模移民政策，「對於歐洲，我最擔心的威脅不是俄羅斯、不是中國，也不是任何其他外部勢力，我擔心的是內部威脅」。他也呼籲歐洲國家增加國防開支並且「分擔負擔」。

范斯批評歐洲正「背棄」若干與美國相通的最基本價值觀，他強調民主奠基在「人民的聲音是重要的」這項神聖原則，「沒有防火牆存在的空間」。「防火牆」在德國代指該國民主派和中間派政黨不與極右派合作的政治防線。美國之音（ＶＯＡ）十五日報導，范斯似乎藉此對極右翼的德國另類選擇黨（AfD）表達支持。

對美歐面臨的所有迫切挑戰，范斯說「沒什麼比移民問題更緊迫」，強調歐洲選民並未投票「向數百萬名未經審查的移民開閘門」。

台下則反應冷淡。德國國防部長佩斯托瑞斯說，范斯「將歐洲與特定獨裁政權類比，完全無法接受」；范斯所言「絕非歐洲」，「我們民主國家各種意見都有權發言」。德國總統史坦麥爾也不以為然說，川普政府世界觀「與我們不同」，不尊重既有規則、夥伴關係與日益增長的信任。

川普十四日則稱讚范斯這次演說非常出色，還警告歐洲「要當心」。但當時人在慕尼黑的民主黨籍新澤西州聯邦參議員金安迪砲轟范斯演講不談俄烏和中國，「反而一味批評盟友，猶如鼓勵我們的對手，為他們採取行動分裂美國大開綠燈」。

與會領袖和高官以為范斯將聚焦俄烏問題，但他對此僅簡短著墨。范斯說，川普政府非常關心歐洲安全，「相信我們能在俄烏之間達成合理解決方案」。