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美防長：由川普定奪烏可否擁核

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國副總統范斯（右一）率國務卿魯比歐（右二）等美方代表團，十四日在慕尼黑安全會議場邊和烏克蘭總統澤倫斯基（左一）親率的烏方代表團會談。（法新社）
美國副總統范斯（右一）率國務卿魯比歐（右二）等美方代表團，十四日在慕尼黑安全會議場邊和烏克蘭總統澤倫斯基（左一）親率的烏方代表團會談。（法新社）

美國國防部長赫塞斯十三日向保守派美媒布萊巴特新聞網說，他不排除讓烏克蘭擁有核武，但此事最終要由總統川普定奪。美國副總統范斯、烏克蘭總統澤倫斯基十四日在德國慕尼黑安全會議場邊會晤，范斯稱希望能夠達成烏克蘭「持久和平」。

赫塞斯接受該媒體專訪說，將任何事從談判桌排除不是他的職責，「那是總統（川普）的工作。他是領袖」。赫塞斯也說，「我方有些人正幫助設定某些條件，以讓協議更可能達成，這是我在北約背景下試圖做的事」。

澤倫斯基四日曾稱，作為和平協議一環，烏克蘭應加入北約或擁核以得到安全保障；烏克蘭可能還要幾年或幾十年才能加入北約，「那就讓他們給我們核武吧」。

赫塞斯說，畫定紅線的不是他，「最終只有川普總統能決定在任何立場是否有談判餘地或變動」，他的發言不代表烏克蘭未來不可能加入北約。

范斯十四日在約四十分鐘的「范澤會」尾聲說，「我們期待實現持久長期的和平，而不是幾年後東歐就會陷入衝突的和平」。澤倫斯基則說這次對話「良好」，二人勢必再度會晤。

澤倫斯基重申非常渴望和平，但需要真正的安全保障。他十四日也表示上周與川普通話時，川普提供其私人電話號碼，還說自己可以隨時打給川普。

川普十二日也曾與俄羅斯總統普亭通話，川普透露二人同意立即就烏克蘭衝突展開談判。這令歐洲及烏克蘭大為震驚，這次范澤會因此備受關注。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，川普曾提議向普亭做放棄烏克蘭領土、打消烏克蘭加入北約希望等重大讓步。

澤倫斯基在ＮＢＣ十四日釋出的節目專訪片段說，若無美國支持，烏克蘭對抗俄軍攻擊的生存機會非常渺茫。ＮＢＣ另引述四位美國官員報導，川普政府已向烏方提議讓美國擁有一半烏克蘭稀土礦，且若俄烏達成停戰協議，美國對派兵赴烏提供安全保護態度開放。

澤倫斯基在范澤會前堅持，只有他會晤川普並協商出計畫後，才會同意與普亭面對面會談。范斯則在會前說，華府準備好在未來談判向俄國施壓，歐洲在任何談判將有一席之地。澤倫斯基十五日更說，現在是建立「歐洲軍」的時機；歐洲不再確定得到美國保護，只有建立強大軍隊才能獲華府尊重。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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