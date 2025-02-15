「永不接受強加的和平」 德總理再籲：必須維護烏國主權

（德國之聲中文網）德國總理蕭茲在慕尼黑安全會議的演講中談及俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，強調在與俄羅斯的談判中，必須維護烏克蘭的主權和獨立。此外，他指出，烏克蘭必須在獲得大量軍事援助的情況下，實現有效的自衛能力，以在和平談判後仍能保衛自己。他指出： 「烏克蘭在任何談判解決方案後，都必須擁有足夠的軍事實力，以抵御任何新的俄羅斯進攻。」

同時蕭茲承認，這在財政、物資和後勤方面將是一項巨大挑戰，因此歐洲及跨大西洋盟友的持續支持至關重要。 他警告說，俄羅斯的勝利或烏克蘭的崩潰都不會帶來真正的和平。這名德國社民黨政治家強調：「我們永遠不會接受由俄羅斯強加的和平」，「我們也不會接受任何可能導致歐洲與美國安全脫鉤的解決方案」。

在演講中，蕭茲再次呼籲暫停「債務剎車」（Schuldenbremse），以便為烏克蘭提供進一步的財政援助並增加國防開支。為此，到本十年末，德國將需要投入數千億歐元的資金。

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