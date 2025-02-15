普亭的勝利？川普為烏國制定和平計畫 最終方案公布日期引遐想

（德國之聲中文網）美國總統川普與俄羅斯總統普亭通了一個半小時的電話。俄羅斯對外情報局（SWR）局長謝爾蓋·納雷什金（Sergei Narishkin）稱兩人進行了一場「深刻而有意義的」對話。而就在此之前，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）向北約盟友通報了美國新烏克蘭政策的基本方針。此外，烏克蘭新聞門戶網站strana.today上周發布了一份美國為烏克蘭制定的所謂「百日和平計劃」。但該計劃尚未得到官方證實。

川普政府為烏克蘭制定的和平計劃究竟是什麼？

大規模向俄羅斯割讓領土

如果strana.today網站洩露的信息屬實，烏克蘭應在4月20日之前達成停火協議，並凍結烏克蘭東部戰線。此外，所謂的「百日計劃」還要求烏克蘭軍隊完全撤出俄羅斯庫爾斯克地區，烏克蘭總統澤倫斯基也將被迫承認俄羅斯對已佔領烏克蘭領土擁有主權。

在割讓領土的問題上，澤倫斯基本人迄今為止持否認態度。但美國國防部長赫塞斯在周三的北約-烏克蘭聯絡小組會議上已經表示，恢復烏克蘭2014年之前的邊界（即俄羅斯吞並克里米亞之前）是「不現實的」，只會「延長戰爭」並「造成更多苦難」。因此，美國要求烏克蘭正式承認失去的領土並非毫無可能。

烏克蘭作為歐洲緩衝區存在，不加入北約

赫塞斯表示，持久和平必須包含「強有力的安全保障」，以確保戰爭不會再次爆發。為實現這一點，將在停火後建立一支由歐洲及非歐洲國家組成的部隊，對沿烏克蘭前線建立的非軍事化緩衝區進行監督。

值得注意的是，在烏克蘭部署美軍不在川普政府的考慮範圍內，其也未將北約作為合適的維和部隊派遣方，相反，維和任務將由北約以外的組織負責。但赫塞斯並未說明該組織的具體構成。

此外，華盛頓明確表示「強有力的安全保障」不包括令烏克蘭加入北約。赫塞斯認為烏克蘭加入北約「不可能成為談判解決方案的現實結果」。結果可能就是，烏克蘭將被迫維持嚴格中立。

普亭「願意談判」，澤倫斯基「謹慎樂觀」

在川普與普亭的通話後，普亭表示願意進行和平談判。隨後，川普也與澤倫斯基進行了通話。澤倫斯基表示持「謹慎樂觀」態度，並認為川普 「是真正關心我們如何實現和平。」不過，澤倫斯基強調，烏克蘭需要長久的安全保障。

據strana.today網站洩露的信息，普亭與澤倫斯基的首次直接談判預計將於3月1日左右舉行。此外，川普還打算召集一個由「國際重要國家」進行調解的和平會議，以制定永久和平解決方案的細節。詳細的和平協議可能會在5月9日出爐。此外，川普還宣布，他計劃「在不久的將來」與普亭在沙烏地阿拉伯舉行會晤。

歐洲盟友措手不及

美國的北約盟友被川普的舉措打了個措手不及。他們原本希望能在周五開始的慕尼黑安全會議上聽取川普有關和平計劃的細節，並在能會後共同討論。但川普顯然並未在與普亭通話前徵求其歐洲盟友的意見。

這讓歐盟和基輔都感到擔憂——擔心自己在之後的烏克蘭和平談判中被邊緣化。根據strana.today網站透露的信息，歐盟可將會被要求承擔5000億美元烏克蘭戰後重建費用中的大部分。然而，川普政府願意在談判中給予歐洲盟友多大發言權目前仍不確定。

德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius，社民黨）警告稱，「歐洲不能在談判桌上淪為配角」。德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock，綠黨）則強調，不應「繞過烏克蘭直接做決定」。

「普亭將贏得這場戰爭」

許多西方和烏克蘭的安全專家也對美國的烏克蘭和平計劃持批評態度，認為這意味著放棄西方此前的許多立場，令情勢朝著利於俄羅斯的方向發展。軍事專家卡洛·馬薩拉（Carlo Masala）在接受《圖片報》（Bild）採訪時表示：「等同於普亭將贏得這場戰爭，因為他成功地讓美國退出了衝突。」

如今作為普亭批評者流亡海外的前俄羅斯外交官鮑里斯·邦達列夫（Boris Bondarew）在德國新聞頻道ntv撰文指出，川普計劃的本質上是： 「為盡快結束戰爭，直接給予普亭他想要的一切。」邦達列夫尖銳地寫道：「川普及其團隊對普亭及其冷酷無情的本性完全一無所知。」

「5月9日」作為日期的敏感性

strana.today網站透露的信息是，烏克蘭和平方案的最終版本將在5月9日公布。然而，這一日期本身就具有敏感性，因為5月9日是俄羅斯的「勝利日」，即紀念1945年蘇聯戰勝納粹德國的日子。在莫斯科，「勝利日」這天通常會舉行盛大的閱兵式，總統也會發表講話。

烏克蘭和平協議若選擇在這一天公布，可能會被解讀為俄羅斯的勝利，因此這個日期應當被批判地看待。

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