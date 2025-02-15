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傳川普提議「讓美擁有50%烏克蘭稀土礦」 戰後願派駐美軍保護

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普強調援助烏克蘭的投資要有回報，示意基輔拿出稀土礦物等天然資源做交易。圖／法新社
美國總統川普強調援助烏克蘭的投資要有回報，示意基輔拿出稀土礦物等天然資源做交易。圖／法新社

美國總統川普強調援助烏克蘭的投資要有回報，示意基輔拿出稀土礦物等天然資源做交易。NBC引述4名美國官員說法報導，川普政府已向澤倫斯基提議，要讓美國擁有50%的烏克蘭稀土礦，並稱如果烏俄達成停戰協議，美國對於在礦產相關地點部署美軍，以提供安全保護，持開放態度。

其中2名消息來源透露，這項稀土礦的所有權協議，將成為烏克蘭對美國的一種補償方式，以償還2022年2月烏俄戰爭爆發迄今，華府向基輔提供的數十億美元武器與援助。

根據8名與會美國官員說法，財政部長班森特（Scott Bessent）12日在基輔會晤澤倫斯基時，提出了美國擁有烏克蘭一半稀土礦的合約草案。但是，澤倫斯基當時拒絕簽署，他表示需要詳細研究文件，並諮詢其他官員意見。

會晤之後，班森特向媒體表示，這份美烏稀土礦協議草案，反映了川普總統的目標，但他沒有提及內容細節。

對此烏克蘭駐美大使館、白宮國安會議，皆未回應置評要求。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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