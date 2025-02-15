澤倫斯基認了「烏克蘭沒有美國支援很難活」 未與美達成稀土交換協議

烏克蘭總統澤倫斯基在NBC於14日播出的專訪片段內容坦言，如果沒有美國的支持，烏克蘭很難生存下去。

澤倫斯基接受NBC專訪的完整內容將於16日播出。當被主持人韋克爾（Kristen Welker）問及，烏克蘭是否可在沒有美國支援下對抗俄羅斯入侵時，澤倫斯基說：「很有可能非常非常困難。當然，在所有艱困情況下，總是有機會（存活）。但如果沒有美國支持，我們能存活的機率相當低。我認為這非常重要，非常關鍵。」

澤倫斯基也表示，擔心如果美國不繼續軍援，烏克蘭未來將容易再次遭到俄羅斯大規模攻擊。

他並強調，俄羅斯總統普亭希望坐到談判桌上，不是為了結束戰爭，而是為了達成停火協議，以解除國際社會對俄羅斯的部分制裁，並允許俄羅斯軍隊重組。

而在片段畫面播出的這天，澤倫斯基同步在德國慕尼黑與美國副總統范斯（JD Vance）和美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）舉行會談。

烏克蘭原先希望能藉此會談提出願意提供關鍵礦產資源給美國，作為對美國繼續支援烏克蘭的交換條件。但當天會談結束後並未對外做出正式宣告。

澤倫斯基在會後於X平台發文說：「我們的團隊會持續擬出宣言。」他還說，與范斯的會面「非常好」，而基輔政府「準備好盡速朝向真正且獲得保證的和平道路前進」。

兩名烏克蘭代表14日向路透表示，目前雙方對協議的「部分細節」尚未敲定。