會晤澤倫斯基 范斯：美國希望烏克蘭持久和平
美國副總統范斯（JD Vance）與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天在德國慕尼黑（Munich）會面，范斯表示希望達成烏克蘭「持久和平」的目標。
法新社報導，范斯指出：「我們想要戰爭結束，我們希望停止殺戮，我們期待實現持久、延續的和平，而不是幾年後東歐就會陷入衝突的那種和平。」
澤倫斯基則說，他與范斯有「良好」談話，在華府推促終結俄烏戰爭下，他們兩人未來還將會面。
澤倫斯基在德國舉行的慕尼黑安全會議（MunichSecurity Conference）場邊與范斯會面後表示：「我們今天溝通良好。這是我們第一次會談，而非最後一次，我很確定。」
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