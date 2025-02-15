澤倫斯基：川普提供私人電話號碼 稱隨時可聯絡

中央社／ 慕尼黑14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

在美國推動終止俄烏戰爭之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他本週稍早與美國總統川普通話期間，川普向他提供自己的私人電話號碼。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）活動上指出：「是的，他（川普）給我他的電話號碼。」

澤倫斯基還提及，川普告訴他「你可以隨時打給我」。

本週稍早時，川普曾分別與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基通話，推動終止俄烏戰爭。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普「對等關稅」遭看破手腳？ 專家：對這些國家的產品打擊最重

川普推翻家用品節能標準 專家：如MAGA懷念輝煌時代

不甩川普潑澤倫斯基冷水 英首相重申：烏克蘭加入北約不可逆

「小粉絲」川普談判前已失籌碼 1細節曝普亭才是真正贏家

相關新聞

稱俄羅斯計畫部署15個師 澤倫斯基警告普亭可能「明年」攻擊北約國家

烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議場邊表示，俄羅斯可能正在準備重大軍事升級，「明年」可能瞄準北約成員國。

「小粉絲」川普談判前已失籌碼 1細節曝普亭才是真正贏家

本周三（2月12日），川普終於成功地與普亭通了電話，或者說終於通了一次得到對方公開確認的電話。

精心策畫的挑釁？烏控俄攻擊「車諾比核電廠石棺」 怒轟：恐怖威脅

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，一架俄羅斯攻擊無人機襲擊了車諾比核電廠毀損的第4號反應爐保護罩。但俄羅斯克里姆林宮發言人佩...

俄烏停戰談判 川普：烏克蘭不會缺席

美國總統川普十三日說，在美俄談判俄烏停戰時，談判桌上會有烏克蘭的位子。克里姆林宮同日則說，烏克蘭將以某種方式參與和談。在...

俄羅斯要求引渡 前俄國家電視台主播：捷克不會批准

俄羅斯向捷克提出引渡前俄國家電視台主播庫爾班加列娃。庫爾班加列娃現居布拉格，曾因抗議俄羅斯吞併克里米亞與對烏克蘭的攻擊離...

澤倫斯基稱將訪問中東3國家 暫無見美俄官員計畫

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他很快就會造訪阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及土耳其，並強調目前暫無會晤俄羅斯或美國官員的計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。