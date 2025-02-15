澤倫斯基：川普提供私人電話號碼 稱隨時可聯絡

在美國推動終止俄烏戰爭之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他本週稍早與美國總統川普通話期間，川普向他提供自己的私人電話號碼。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）活動上指出：「是的，他（川普）給我他的電話號碼。」

澤倫斯基還提及，川普告訴他「你可以隨時打給我」。

本週稍早時，川普曾分別與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基通話，推動終止俄烏戰爭。