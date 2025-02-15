俄烏停戰談判 川普：烏克蘭不會缺席

美國總統川普十三日說，在美俄談判俄烏停戰時，談判桌上會有烏克蘭的位子。克里姆林宮同日則說，烏克蘭將以某種方式參與和談。在截稿前，范斯與烏克蘭總統澤倫斯基在德國慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）場邊的會談則尚未舉行。

克宮發言人佩斯科夫指稱，和談的一軌是俄美雙邊路線，另一軌會與烏克蘭的參與有關。澤倫斯基則強調不會接受俄美在基輔缺席下，就烏克蘭命運達成的任何雙邊協議，並呼籲歐洲在結束這場戰爭的談判中占一席之地。

華爾街日報十三日刊登美國副總統范斯專訪。他表明若俄羅斯總統普亭不同意與烏克蘭締結保證基輔能持久獨立的和平協議，那美國可能對俄國採取進一步制裁甚至軍事行動施壓。

范斯說美國擁有經濟手段，當然也有軍事手段可以對付普亭，「有許多規畫以及布局的方式，但是我們真正在乎的是烏克蘭擁有獨立主權」。

范斯還說，「我認為（和談）會產生出乎許多人意料的協議。（川普）總統不會帶著盲目視角處理此事，他會說『所有條件都攤在談判桌上，我們來達成協議吧』」。

范斯也同意川普可能視談判情況而改變心意。他提到，「例如川普總統可能說我們不想要這件事，我們可能不喜歡那件事，但若俄國人不是好的談判對手，或有些我們（原本）可能不考慮但對烏克蘭人很重要的事，那我們願重新考慮這些選項」。

范斯二○二二年曾在一個播客節目中聲稱，自己不太在意烏克蘭的事態發展。

另外，對川普直言烏克蘭加入北約（ＮＡＴＯ）的想法不切實際。英國首相施凱爾十四日則在通話時對烏克蘭總統澤倫斯基明言，英國信守烏克蘭正走在加入北約不可逆的道路上立場。

北約另一歐洲主要成員國法國總統馬克宏十三日也在艾里賽宮接受英國金融時報訪問時說，現階段唯一問題是普亭是否真的可持續而且可信地同意停火；否則實際是投降的和平，對包含美國在內的所有國家都是壞消息。