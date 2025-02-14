稱俄羅斯計畫部署15個師 澤倫斯基警告普亭可能「明年」攻擊北約國家

烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議場邊表示，俄羅斯可能正在準備重大軍事升級，「明年」可能瞄準北約成員國。

基輔獨立報記者報導，澤連斯基表示，俄羅斯計畫部署15個師，合計10萬至15萬兵力，主要駐紮在白俄羅斯。雖然俄方集結軍力可能集中在烏克蘭，但澤倫斯基警告，俄軍可能會轉向波蘭或波羅的海國家，引發了與北約發生更廣泛衝突的擔憂。

澤連斯基表示，「根據我已經從情報和其他來源收集的所有資訊，我認為他（俄羅斯總統普亭）正在準備明年對北約成員國的戰爭」，但補充指出，他「不能百分之百確定」。

根據轉述，澤倫斯基稱，「就像2022年一樣，他們可以朝烏克蘭前進，或者可以前往波蘭或波羅的海國家，我相信這是他的想法」，並稱「上帝保佑，我們將阻止這個瘋狂的傢伙」。

澤倫斯基還警告，如果烏克蘭沒有加入北約，就必須建立一支自給自足的軍力，能夠捍衛主權，「這意味著適當的北約裝備與足夠數量的我方烏克蘭士兵」。根據澤倫斯基的說法，烏克蘭將需要一支規模為150萬名士兵的軍隊，而他在1月時表示，目前在烏克蘭武裝部隊服役的士兵總數為88萬人。