澤倫斯基稱將訪問中東3國家 暫無見美俄官員計畫
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他很快就會造訪阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及土耳其，並強調目前暫無會晤俄羅斯或美國官員的計畫。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）談到這些出訪行程時說道：「我不會與俄羅斯人見面，接下來也不會在那邊跟美國人會面。」
澤倫斯基目前正在德國慕尼黑，他將在這裡與美國副總統范斯（JD Vance）舉行會談。
美國總統川普（Donald Trump）12日表示，他預計前往沙烏地阿拉伯會見俄國總統普亭（VladimirPutin），商討烏克蘭和平談判議題。
澤倫斯基也說，只要烏克蘭與美國及歐洲對於如何結束俄烏戰爭達成一致立場，他就準備好跟俄羅斯直接對談。
他指出：「我們已準備好跟美國及我方盟邦進行任何對話。若他們對我們提出的具體要求給出明確答案，並能一致理解普亭的危險性，那麼，在達成一致理解下，我們將準備與俄國人對談。」
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