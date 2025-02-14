快訊

川普「對等關稅」遭看破手腳？ 專家：對這些國家的產品打擊最重

捷克擴大烏克蘭難民保護 俄公民入籍條件更嚴格

中央社／ 布拉格14日專電

捷克總統帕維爾簽署一項修正案，延長對烏克蘭難民的保護措施，加強對俄羅斯公民申請捷克國籍的限制。此外，捷克政府也為烏克蘭難民最終返鄉做準備，計劃自6月起在布拉格設立返鄉中心。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，捷克是烏克蘭最堅定的盟友之一，並收留大批烏克蘭難民。截至今年2月初，捷克已提供逾39.5萬名烏克蘭難民臨時保護。

據捷克新聞社「西蒂卡」（CTK）報導，帕維爾（Petr Pavel）近期簽署一項修正案，捷克政府將烏克蘭難民的臨時保護期限延長到今年3月，並提供醫療健保、教育與就業機會。

新的修正案規定，那些在捷克已住滿2年的難民可申請特殊的長期居留，但前提是申請者必須經濟獨立、有穩定的住所，且確保孩子就學。

此外，帕維爾簽署的修正案還規定，俄羅斯公民申請捷克國籍時，必須放棄俄羅斯國籍並提供證明。

這項修正案也加強對未經授權的外國勢力活動懲罰，違者最高可被判處5年監禁，在戰時狀態最高可判15年。該條款適用於任何為外國政府或組織工作，並企圖損害捷克主權或安全的人。

此外，該修正案還收緊臨時保護延續、庇護程序與旅行身分證的發放條件，使已被母國要求返回的外國人更難留下來。被列入制裁名單的俄羅斯和白俄羅斯公民將被送回母國。

捷克內政部長拉庫尚（Vít Rakušan）宣布，政府計劃於6月在布拉格設立一個返鄉中心，為希望返回烏克蘭戰後重建的難民提供法律援助、後勤支持與相關資訊。中心的資金來自烏克蘭政府、捷克內政部與歐盟。

返鄉中心將參考德國與波蘭的類似機構，主要將由烏克蘭籍人員營運，捷克內政部移民與庇護部的工作人員提供協助。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

捷克新創公司開發安全晶片 將攜手聯電量產

水壩工程延宕河狸「接手」築壩 捷克國庫大省近4000萬元

海狸立大功！捷克水壩規劃7年沒蓋成 牠們代勞省百萬美金

近德勒斯登煤鄉翻紅 烏斯季與捷克矽谷搶供應鏈落地

相關新聞

稱俄羅斯計畫部署15個師 澤倫斯基警告普亭可能「明年」攻擊北約國家

烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議場邊表示，俄羅斯可能正在準備重大軍事升級，「明年」可能瞄準北約成員國。

「小粉絲」川普談判前已失籌碼 1細節曝普亭才是真正贏家

本周三（2月12日），川普終於成功地與普亭通了電話，或者說終於通了一次得到對方公開確認的電話。

精心策畫的挑釁？烏控俄攻擊「車諾比核電廠石棺」 怒轟：恐怖威脅

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，一架俄羅斯攻擊無人機襲擊了車諾比核電廠毀損的第4號反應爐保護罩。但俄羅斯克里姆林宮發言人佩...

俄羅斯要求引渡 前俄國家電視台主播：捷克不會批准

俄羅斯向捷克提出引渡前俄國家電視台主播庫爾班加列娃。庫爾班加列娃現居布拉格，曾因抗議俄羅斯吞併克里米亞與對烏克蘭的攻擊離...

澤倫斯基稱將訪問中東3國家 暫無見美俄官員計畫

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他很快就會造訪阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及土耳其，並強調目前暫無會晤俄羅斯或美國官員的計...

不甩川普潑澤倫斯基冷水 英首相重申：烏克蘭加入北約不可逆

美國總統川普直言烏克蘭加入北約不切實際。英國首相施凱爾今天則在電話中告訴烏克蘭總統澤倫斯基，英國信守「烏克蘭正走在加入北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。