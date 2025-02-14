不甩川普潑澤倫斯基冷水 英首相重申：烏克蘭加入北約不可逆
美國總統川普直言烏克蘭加入北約不切實際。英國首相施凱爾今天則在電話中告訴烏克蘭總統澤倫斯基，英國信守「烏克蘭正走在加入北約不可逆的道路上」立場。
法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）的唐寧街（Downing Street）辦公室發言人表示：「首相重申了烏克蘭正走在加入北大西洋公約組織（NATO）不可逆的道路上這項英國的承諾，一如去年盟國在華府高峰會上達成的共識。」
川普本週針對烏克蘭終將加入這個西方軍事聯盟的目標潑冷水後，施凱爾重申對烏克蘭的這項承諾。
川普12日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話後表示，他認為烏克蘭加入北約並不實際，而且烏克蘭不太可能收回所有國土。
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