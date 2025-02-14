美烏總統通話細節曝光 澤倫斯基稱普亭和談是因為「怕川普」

美國總統川普12日分別與俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，啟動了推進達成結束烏克蘭戰爭協議的外交努力。1名烏克蘭官員與另外3位知情消息人士透露，澤倫斯基在電話中告訴川普，普亭只是裝作想要談判和平協議，因為他「怕你」。

Axios 14日報導，儘管川普告訴澤倫斯基，他得到的印象是普亭想要協議，但澤倫斯基對普亭的用意表達了更為懷疑的看法。一名消息人士表示，澤倫斯基給川普的訊息是，『你對普亭握有籌碼』」。

3位消息人士表示，川普和澤倫斯基之間的通話良好，持續了大約一小時，比川普與普亭進行的通話更長。川普告訴澤倫斯基，他理解對方對於自己和普亭交談的擔憂，但也強調，如果他希望自己的外交努力成功，就無法迴避與普亭通話。

川普說，「我需要與普亭通話，以挽救烏克蘭」。

川普也告訴澤倫斯基，普亭希望達成協議，並且詢問對方是否仍致力於此。澤倫斯基則回答，他仍然希望達成協議，但他覺得普亭只是在講川普想要聽到的話，「普亭告訴你，他想要達成協議，只是因為他怕你，因為你很強大」。

川普則告訴澤倫斯基，對方可能是對的，但他的印象是普亭很認真，並補充指出，「我們將很快知道」。

據報導，川普告訴澤倫斯基，他理解烏克蘭將需要安全保障作為任何未來協議的一部分，而他認為沿著對俄前線部署一隻歐洲維和部隊可能是解決方案，並指為了啟動外交進程，對方即將在慕尼黑與副總統范斯和國務卿魯比歐舉行的會議將非常重要，也告知中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）與白宮中東特使威科夫（Steve Witkoff）將加入美方談判團隊，並要求澤倫斯基任命自己的談判團隊。

一位消息人士透露，川普在結束通話時，把個人電話號碼給了澤倫斯基，並表示可以直接打給他，澤倫斯基則告訴川普，將贈送一條烏克蘭重量級拳擊手烏希克（Oleksandr Usyk）的冠軍腰帶。

根據報導，澤倫斯基還告訴川普，俄羅斯整夜對基輔和其他城市發動了襲擊，川普則詢問正在出訪烏克蘭的財政部長貝森特事發時是否已到基輔，澤倫斯基答稱貝森特是在襲擊後抵達，川普開玩笑說，如果貝森特聽到空襲，他「早就已經逃回美國了」。

澤倫斯基辦公室拒絕發表評論，白宮沒有回應置評請求。